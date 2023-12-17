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حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وجرح 265 آخرون خلال الأسبوع الماضي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 17:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 99 مرات

الجزائر - توفي 15 شخصا وأصيب 265 آخرون في 240 حادث  مرور, سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين  12 إلى 18 ديسمبر على مستوى المناطق  الحضرية, حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح مرور الأمن الوطني. 

 ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, يظهر أن حصيلة حوادث المرور  عرفت "ارتفاعا محسوسا, قدر بـ (+ 15) حادثا, وعدد الجرحى  بـ (+04), كما ارتفع  عدد الوفيات بفارق (+03) حالات", يضيف ذات المصدر, مشيرة إلى أن "سبب وقوع هذه  الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة 96.67%, إضافة إلى  العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط".

في هذا الإطار, تدعو المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام إلى  توخي الحيطة والحذر, مع احترام قانون المرور والتأني في السياقة وعدم تجاوز  السرعة المطلوبة, مع المراقبة الدورية للمركبة, خاصة هذه الأيام أين تعرف معظم ولايات القطر الوطني بعض التقلبات الجوية ما يتسبب في حوادث المرور.

 

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني, تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر  48-15  وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات 24سا/24سا.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وجرح 265 آخرون خلال الأسبوع الماضي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 17:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 99 مرة   شارك

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