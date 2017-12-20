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أمطار مصحوبة بعواصف رعدية و زخات برد في بعض مناطق وسط و شرق البلاد ابتداء  من ليلة الأربعاء 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 19:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 173 مرات
أمطار مصحوبة بعواصف رعدية و زخات برد في بعض مناطق وسط و شرق البلاد ابتداء  من ليلة الأربعاء 

الجزائر- أعلنت نشرة خاصة لديوان الرصاد الجوية أن  أمطارا مصحوبة احيانا بعواصف رعدية  و زخات برد ستمس المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بوسط و شرق البلاد   ابتداء من ليلة الاربعاء 20 ديسمبر 2017 .

و تخص هذه النشرة ولايات  تيبازة, الجزائر, البليدة, بومرداس, البويرة و تيزي  وزو حيث ستبلغ كميات تساقط الأمطار أو تتجاوز محليا 30 مم خلال فترة صلاحية  هذه النشرة التي تنتهي على الساعة 09 من صباح يوم الخميس .

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أما بالنسبة للولايات بجاية, جيجل, سكيكدة, عنابة و قالمة, فإن الكميات  المرتقبة ستصل أو تتجاوز محليا 40 مم خلال فترة صلاحية هذه النشرة التي تنتهي  على الساعة 18 من يوم الخميس, حسب  المصدر ذاته. 

كما تشير ذات النشرة الى هبوب رياح خلال العواصف الرعدية.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 19:34
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أمطار مصحوبة بعواصف رعدية و زخات برد في بعض مناطق وسط و شرق البلاد ابتداء  من ليلة الأربعاء 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 19:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 173 مرة   شارك

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