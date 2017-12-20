أمطار مصحوبة بعواصف رعدية و زخات برد في بعض مناطق وسط و شرق البلاد ابتداء  من ليلة الأربعاء 

و تخص هذه النشرة ولايات تيبازة, الجزائر, البليدة, بومرداس, البويرة و تيزي وزو حيث ستبلغ كميات تساقط الأمطار أو تتجاوز محليا 30 مم خلال فترة صلاحية هذه النشرة التي تنتهي على الساعة 09 من صباح يوم الخميس .
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أما بالنسبة للولايات بجاية, جيجل, سكيكدة, عنابة و قالمة, فإن الكميات المرتقبة ستصل أو تتجاوز محليا 40 مم خلال فترة صلاحية هذه النشرة التي تنتهي على الساعة 18 من يوم الخميس, حسب المصدر ذاته.
كما تشير ذات النشرة الى هبوب رياح خلال العواصف الرعدية.