أمن ولاية الجزائر: توقيف طالب جامعي تورط في قضية تزوير العملة الوطنية 

وأوضح البيان ان القضية عالجتها فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائيةي اثر تقدم شاب لترسيم شكوى مفادها تعرّضه للنصب و الاحتيالي وذلك بعد تلقيه اتصال من قبل مجهول لغرض شراء هاتفه النقال الذي وضعه للبيع على موقع "وادي كنيس" الالكتروني بمبلغ مالي قدره (66000) ديناري حيث تمّت العملية وتحصل الشاب على المبلغ المالي من فئة (2000) و (1000) ديناري ليكتشف بعد ذلك وجود (13) ورقة نقدية من فئة (2000) دينار مزوّرة.
و مع بداية التحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه وذلك بتتبع الرقم التسلسلي لهاتفه، ليتم بعد ذلك توقيفه حيث تبين انه طالب جامعي, و بعد إخضاع المشتبه فيه على عملية التلمس الجسديـ عثر بحوزته على الهاتف النقال محل القضية، مقرّا في بداية التحقيق معه انّه اشترى الهاتف من السوق الموازية منذ ثلاثة اشهر بمبلغ مالي قدره (35000) دينار من شخص يجهل هويته، لكن بعد مواجهته بالدلائل و المعطيات المتوفرة، تراجع عن أقواله مصرحا انه اشترى الهاتف مع صديقه الذي طلب منه ذلك. وبعد تحديد هوية المشتبه فيه الثاني ومن خلال تنقيطه على مستوى محفوظات الإعلام الآلي، تبيّن انّه غادر التراب الوطني نحو دولة مجاورة.
و أضاف البيان انه ومع استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية المختص إقليمياي و الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
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