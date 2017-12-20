كل القطاعات المعنية بحماية الطفولة " تقوم بواجبها" لحماية الأطفال من مخاطر استعمال الأنترنيت (شرفي) 

وصرحت السيدة شرفي على هامش إحياء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للذكرى ال25 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر 1992، بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن "كل القطاعات المعنية بحماية الطفل تقوم بواجبها من اجل حماية الطفولة من مخاطر استعمال الأنترنيت"، مبرزة انه " يستحيل منع الأطفال من حقهم في اللعب وإبعادهم عن التطور التكنولوجي "غير انه " قيام الأولياء بدورهم في الرقابة أمر مهم جدا لإبعاد الطفل من مختلف المخاطر الناتجة عن استعمال الأنترنيت".
ومن جهة أخرى، اعتبرت السيدة شرفي ان هذه الاحتفالية هي "محطة للوقوف "على ما تم انجازه لفائدة الطفولة بالجزائر وهي كما قالت، "انجازات كبيرة أهمها قانون حماية الطفولة الصادر سنة 2015 "،مؤكدة أن هذه الانجازات "تدفع الى بذل المزيد من الجهود لصالح الطفل باعتباره صانع المستقبل".
من جهتها أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية في تصريح للصحافة أنه "تم اتخاذ العديد من الاجراءات لوقاية الأطفال من مخاطر الأنترنيت " ، مبرزة ان دائرتها الوزارية "أطلقت مشروع يرتكز على الجانب التحسيسي والتوعوي لوقاية الأطفال من مخاطر الانترنيت"، مشيرة الى ان هذا العمل يتم بالتنسيق مع مديريات التربية الوطنية وكذا مديريات الشبيبة والرياضة، ويتضمن العديد من البرامج التي تستهدف كل فئات المجتمع خاصة الأولياء والأطفال.
وأوضحت الوزيرة أن"الوقاية من مخاطر الأنترنيت أصبحت ضرورة ملحة اليوم" لأنه "مملوء بالمخاطر التي تستهدف الاطفال وهي مخاطر معقدة تختلف عن تلك التي عرفناها في العشريات السابقة لاعتمادها على تكنولوجيات متطورة".