حادثة اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة ببوقرة (البليدة): إرتفاع الحصيلة الى سبعة ضحايا

ويتعلق الأمر، وفقا لما صرح به السيد الجمعي ل"وأج" بطفل في 12 من عمره كان متواجدا على مستوى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي فرانس فانون حيث لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأربعاء متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس، مشيرا إلى أن جميع الجرحى غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.
وأفاد ذات المتحدث بأن حالة الوفاة هذه سجلت بعد أيام فقط من وفاة الضحية السادسة و هي طفلة في 13 سنة من عمرها لتستقر حصيلة هذا الحادث المروري في تسجيل وفاة سبعة أشخاص و إصابة تسعة آخرين.
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يذكر بأن هذا الحادث المروري خلف في وقته وفاة أربعة قتلى و إصابة 12 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة لترتفع حصيلة هذا الحادث بعد يومين من وقوعه لخمسة ضحايا بعد وفاة طفل في العاشرة من عمره كان هو الآخر متواجد على مستوى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي فرانس فانون .
و كانت النتائج الأولية للتحقيق حول أسباب هذا الحادث الذي وقع بحي عين الباردة بمحاذاة متقنة "الشهيد العقبي" و ابتدائية الشهيد "حمزة محمد" منتصف يوم 13 من شهر مارس الجاري قد بينت أن السائق الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم و السكري) أصيب بوعكة صحية أثناء قيادته للمركبة مما أدى إلى فقدانه التحكم فيها و الاصطدام بعدة مارة حسبما صرح به لواج في وقت سابق رئيس ديوان والي ولاية البليدة، آيت احمد محمد.