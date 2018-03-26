قالمة: جثمان الأمين العام لجمعية 08 ماي 1945 عبد العزيز بارة يوارى الثرى

قالمة - ووري عصر يوم الأربعاء بالمقبرة الجديدة ببلدية قالمة جثمان المجاهد والأمين العام لجمعية 08 ماي 1945 المحلية عبد العزيز بارة الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 سنة بعد مرض عضال.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة حضور جمع غفير من المواطنين الذين استحضروا بالمناسبة الخصال الحميدة لهذا المجاهد المولود يوم 10 يوليو 1933 ببلدية قالمة والذي أقعده المرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة وغيبه عن إحياء ذكرى أحداث 08 مايو 1945 طيلة هذه السنوات.

وكان المرحوم من المشاركين في مظاهرات ال08 مايو 1945 بمدينة قالمة و يعتبر من بين أواخر شهود العيان الذين عايشوا تلك المجازر. كما ناضل منذ تأسيس جمعية 08 ماي سنة 1995 من أجل إظهار حقيقة المجازر البشعة التي ارتكبها المستعمر في تلك الأحداث وتمكين الضحايا من حقوقهم، لاسيما الاعتراف بالمفقودين الذي أحرقت فرنسا أجسادهم.

وكانت والي قالمة فاطمة الزهراء رايس قد بعثت برسالة تعزية تمت قراءتها خلال مراسم الدفن والتي أشادت فيها بخصال الفقيد وعددت مناقبه.