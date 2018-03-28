ندوة دولية حول حديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة في الثامن أبريل المقبل

الجزائر- تنظم ولاية الجزائر يوم الثامن (08) ابريل المقبل ندوة دولية حول حديقة التجارب بالحامة بحضور مختصين و خبراء مهتمين بالمجال البيئي, ضمن مسعى التعريف بهذا الفضاء الطبيعي والحيوي, تحضيرا لعملية تصنيفه كحديقة عالمية, حسبما علم يوم الاربعاء عن مدير الحديقة السيد عبد الكريم بولحية.

و اوضح السيد بولحية في تصريح ل/واج على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ان ندوة دولية حول حديقة التجارب بالحامة ستنظم في الثامن ابريل المقبل بحضور خبراء دوليين (انجلترا و فرنسا و ايطاليا) يمثلون اهم المختصين الدوليين المعروفين في المجال البيئي و البيطري و المهتمين بحدائق الضفة المتوسطية.

و يتضمن برنامج الندوة الرامية الى التعريف باهمية الغطاء النباتي الذي تحويه الحديقة و الذي يؤهلها الى ان تكون في مصاف الحدائق العالمية, ندوات و ورشات تقنية حول عملية جرد الانواع و مختلف الاصناف النباتية التي تحتوي عليها الحديقة حيث ستستغل نتائج هذه الورشات --حسب المتحدث-- في مشروع جرد الممتلكات الطبيعية للحديقة و الذي اطلقه المجلس العلمي التابع لها خلال سنة 2017.

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كما سيتم التطرق خلال هذه الندوة التي تتمحور حول شعار "دور حديقة التجارب بالحامة و الحدائق النباتية العالمية في الحفاظ على الانواع النباتية و الحيوانية بمحيطها و خارج محيطها" الى التقنيات الحديثة المعتمدة في الحفاظ على مختلف الانواع النباتية و التكفل بمساحات حديقة التجارب.

فيما يشمل الحضور المشارك في هذه الندوة مختلف الهيئات البيئية الدولية الممثلة بالجزائر الى جانب باحثين و مختصين في المجال من مختلف الجامعات الجزائرية و معاهد البحث و كذا المديرية العامة للغابات و المدرسة العليا للفلاحة و البيطرة و المعهد الوطني للأبحاث الزراعية و معهد حماية النباتات اضافة الى مختصين من هيئات الحضائر الوطنية.

يذكر ان عدد الزوار الّذين اختاروا حديقة التجارب للحامّة كوجهة للاستجمام و الراحة خلال سنة 2017 فاق 1.8 مليون شخص مقارنة بسنة 2016 أين استقبلت الحديقة ازيد من 1.4 مليون شخص ,فيما سجل توافد ما لا يقل عن 18.600 زائر على الحديقة خلال اول ايام السنة الجديدة 2018.

اما المجلس العلمي لحديقة الحامة فيسعى منذ السنة الماضية الى عملية جرد لمختلف الاصناف النباتية التي تتواجد بها بهدف ادراجها مجددا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دوليا حيث تم تنصيب المجلس للعمل على اعادة بعث الجرد و التصنيف و تثمين مكتسباتها الطبيعية و العمرانية والتاريخية.