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إطلاق برنامج توأمة بين المحافظتين الولائيتين للكشافة الإسلامية الجزائرية لتيسمسيلت والبليدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 16:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

تيسمسيلت - تم يوم الأربعاء بتيسمسيلت إطلاق برنامج  توأمة بين المحافظتين الولائيتين للكشافة الإسلامية الجزائرية لتيسمسيلت  والبليدة, حسبما علم لدى أصحاب هذه المبادرة.

وأوضح المحافظ الولائي لهذا التنظيم الكشفي لتيسمسيلت عبد القادر قروج ل/وأج  بأن هذه التوأمة التي أطلق عليها اسم "الشموخ" تشمل استقبال أكثر من 30 من  عرفاء الطلائع الكشفية التابعين للكشافة الإسلامية الجزائرية للبليدة حيث  سيحظون طيلة أربعة أيام بأنشطة ترفيهية ورياضية وتكوينية وسياحية.

كما سيقوم ضيوف الولاية أيضا بزيارة استكشافية بيداغوجية إلى الحظيرة الوطنية  للأرز حيث سينتظم مخيم كشفي تكويني حول كيفية تأهيل العريف الكشفي والذي  سيؤطره رئيس قسم التدريب والتكوين بمحافظة تيسمسيلت.

وسيتم زيارة مقر المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية لتيسمسيلت  للتعرف على نشاطاتها المختلفة المسطرة خلال السنة الجارية, وفق ذات المصدر.

وستختتم هذه الزيارة بتنظيم مائدة مستديرة ستجمع عرفاء الطلائع الكشفية  للبليدة مع نظرائهم من ولاية تيسمسيلت والتي سيتم خلالها مناقشة تجارب  المحافظتين الولائيتين في شتى المجالات.

وللإشارة تأتي توأمة "الشموخ" تتويجا للزيارة التي قادت إطارات المحافظة  الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية لتيسمسيلت إلى ولاية البليدة مطلع شهر  مارس الجاري وذلك ضمن برنامج التبادلات الكشفية لسنة 2018 الذي أطلقته القيادة  العامة لهذا التنظيم الكشفي.

كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق برنامج توأمة بين المحافظتين الولائيتين للكشافة الإسلامية الجزائرية لتيسمسيلت والبليدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 16:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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