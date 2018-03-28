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مشروع "كاب دال": تنظيم ورشة بالجزائر لعرض مخطط التكوين في الحكامة المحلية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 16:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

 

الجزائر - نظمت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ورشة عمل  حول عرض مخطط التكوين في الحكامة المحلية تحت عنوان  "الديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية" في اطار برنامج تعزيز قدرات  الأطراف الفاعلة في التنمية المحلية " كاب دال"ي بمبادرة من وزارة الداخلية  و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و  برنامج الامم المتحدة للتنمية.

و قد سمح هذا اللقاء بعرض أهداف مشروع كاب دال و مهامه خلال السنة الأولى  من التنفيذ و النتائج المنتظرة من التكوين اضافة الى عرض مخطط التكوين و دعائم  التكوين من قبل خبراء "فلكوس" و هي شبكة تضم بلديات منطقة أومبريا في ايطاليا.

في هذا الصددي أكد المدير الوطني لمشروع كاب دال على مستوى وزارة  الداخلية محمد دحماني أن شبكة فلكوس أعدت بالتنسيق مع وزارة  الداخلية مخطط تكوين خاص بالفاعلين المؤسساتيين في الجزائر موجه للمنتخبين و  الاطارات الادارية اضافة الى مخطط تكوين لصالح الجمعيات المحلية في اطار كاب دالي مضيفا أن خبراء فلكوس سيعرضون بهذه المناسبة على المكونين  الجزائريين محتوى و منهجية و دعائم التكوين من أجل تطوير برنامج كاب دال و ادخال التغييرات لتكييفه مع السياق الجزائري.

كما أوضح السيد دحماني أن " كاب دال هو مشروع تعاون بادرت به الحكومة  الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة للتنمية يهدف الى ترقية  اشراك المواطنين و المجتمع المدني في تسيير البلديات و التنمية المحلية  المستدامة المدمجة" مضيفا أن "هذا المشروع يندرج في اطار الاصلاحات الكبرى  المؤسساتية التي باشرتها الجزائر" لا سيما ادراج الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في دستور 2016".

و تشرف على مشروع كاب دال الذي يعتبر برنامجا لتعزيز قدرات الأطراف  الفاعلة في التنميةي وزارة الداخلية بتمويل مشترك بقيمة 10 ملايين أورو أي  حوالي 5ر2 مليون أورو من قبل الحكومة و 7ر7 مليون أورو من قبل الاتحاد  الأوروبي و 170000 أورو من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

كما يهدف كاب دال أيضا "من خلال تصور نموذجي سيطور على مستوى 10 بلديات  نموذجية في البلد الى وضع شروط حكامة محلية تشاورية مهتمة بتطلعات المواطنين و تقوم على الشفافية و المشاركة"ي حسب السيد دحماني  مشيرا الى أن هذه المقاربة ستجرب خلال أربع سنوات (2017-2020) ببلديات نموذجية  قصد استخلاص على المستوى المحلي للدروس المعتمدة و الممارسات الجيدة التي ستعمم الى مجموع البلديات الجزائرية.

و تتمثل البلديات النموذجية في الغزوات (تلمسان) و اولاد بن عبد القادر  (الشلف) و تيقزيرت  (تيزي وزو) و بني معوش (بجاية) و الجميلة (سطيف) و الخروب (قسنطينة) و بابار ( خنشلة) و مسعد (الجلفة) و تيميمون (أدرار) و  جانت (ايليزي).

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مشروع "كاب دال": تنظيم ورشة بالجزائر لعرض مخطط التكوين في الحكامة المحلية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 16:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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