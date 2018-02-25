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ترحيل ما يقارب 130 نازح من دولة النيجر من عنابة إلى مركز العبور بتمنراست

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
ترحيل ما يقارب 130 نازح من دولة النيجر من عنابة إلى مركز العبور بتمنراست
صورة أرشيف

عنابة  - تم ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بعنابة ترحيل ما  مجموعه 128 نازح من دولة النيجر من عنابة إلى مركز العبور بتمنراست ليتم  ترحيلهم فيما بعد إلى بلدهم الأصلي حسبما علم  يوم الأربعاء من رئيس اللجنة  الولائية للهلال الأحمر الجزائري بعنابة .

و أوضح عبد الحميد بوزيد بأن عملية الترحيل تندرج في إطار الاتفاقية المبرمة  بين الجزائر والنيجر و المتضمنة ترحيل الرعايا النيجيريين إلى بلدهم الأصلي.

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و تمت عملية الترحيل بعد تجميع هؤلاء النازحين الذين من بينهم 17 امرأة و  أكثر من 80 فردا من فئة الشباب القصر و الأطفال على مستوى مقر الهلال الأحمر  الجزائري بعنابة حيث تم التكفل بهم صحيا بالتعاون مع مصالح الصحة علاوة على  منحهم بعض الألبسة والأفرشة ومستلزمات السفر حسب ذات المسؤول الذي أضاف بأن  قافلة ترحيل هؤلاء الرعايا تتشكل من أربع حافلات لنقل المسافرين ترافقها فرق  من الهلال الأحمر الجزائري.

جدير بالذكر أن عملية الترحيل السابقة شملت ما مجموعه 172 رعية نيجيرية من  عنابة باتجاه مركز العبور بتمنراست و منه إلى بلدهم الأصلي.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 16:31
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ترحيل ما يقارب 130 نازح من دولة النيجر من عنابة إلى مركز العبور بتمنراست
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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