ترحيل ما يقارب 130 نازح من دولة النيجر من عنابة إلى مركز العبور بتمنراست

و أوضح عبد الحميد بوزيد بأن عملية الترحيل تندرج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والنيجر و المتضمنة ترحيل الرعايا النيجيريين إلى بلدهم الأصلي.
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و تمت عملية الترحيل بعد تجميع هؤلاء النازحين الذين من بينهم 17 امرأة و أكثر من 80 فردا من فئة الشباب القصر و الأطفال على مستوى مقر الهلال الأحمر الجزائري بعنابة حيث تم التكفل بهم صحيا بالتعاون مع مصالح الصحة علاوة على منحهم بعض الألبسة والأفرشة ومستلزمات السفر حسب ذات المسؤول الذي أضاف بأن قافلة ترحيل هؤلاء الرعايا تتشكل من أربع حافلات لنقل المسافرين ترافقها فرق من الهلال الأحمر الجزائري.
جدير بالذكر أن عملية الترحيل السابقة شملت ما مجموعه 172 رعية نيجيرية من عنابة باتجاه مركز العبور بتمنراست و منه إلى بلدهم الأصلي.