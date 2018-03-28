تيسمسيلت : تنظيم تظاهرة "رجال خالدون" إحياء لذكرى استشهاد البطلين العقيد لطفي والرائد فراج

وشملت التظاهرة إقامة معرض للصور الفوتوغرافية والملصقات والكتب التاريخية التي تسلط الضوء على التاريخ النضالي والبطولي للشهيدين فضلا على مجموعة من البحوث التاريخية المنجزة من قبل طلبة جامعيين وتلاميذ المؤسسات التربوية التي تناولت الشخصيتين , وفقا لما أوضحه ل"وأج" محمد عاجد.
وتم بالمناسبة تنظيم زيارة بيداغوجية لفائدة عدد من الأطفال المتمدرسين إلى المتحف المذكور حيث تم تعريفهم بالمسيرة النضالية للشهيدين إلى جانب إطلاق عملية تحسيسية حول ذات الموضوع عبر البوابة الالكترونية للمتحف وكذا صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار البرنامج السنوي المسطر من قبل المتحف الولائي للمجاهد والمتضمن استذكار بطولات ومسيرة شهداء ثورة التحرير المجيدة وتنظيم أيام دراسية تحسيسية وكذا ندوات تاريخية تسلط الضوء على تاريخ حرب التحرير بمنطقة الونشريس فضلا على برمجة زيارات لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية والتكوينية والشبانية وطلبة المركز الجامعي لتيسمسيلت إلى معالم ثورة أول
نوفمبر بالولاية .
وكان الشهيدان دغين بن علي المدعو لطفي قائد الولاية الخامسة التاريخية ومحمد لواج (الرائد فراج) قد سقطا في ميدان الشرف رفقة اثنين من رفقائهما وهما أحمد برايك وشيخ زاوي يوم 27 مارس 1960 بجبل بشار.