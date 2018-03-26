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ايليزي: وفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بالطريق الوطني 3 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 12:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

إيليزي - لقي خمسة (5) أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء بإقليم بلدية إيليزي، حسبما أستفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم (3) بالنقطة الكلومترية 90 إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين مما أدى إلى وفاة خمسة (5) أشخاص بعين  المكان من بينهم إمرأة (38 الى 63 سنة) وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة، وفقا لذات المصالح.

ولقد تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بإيليزي وبدعم المصالح الاستشفائية لإجلاء الجثث نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بعاصمة الولاية  ونقل الجرحى لتلقي العلاج بذات المؤسسة الصحية، يضيف نفس المصدر .

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، مثلما أشير إليه.

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ايليزي: وفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بالطريق الوطني 3 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 12:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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