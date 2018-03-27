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تيبازة: صور الثلوج تغطي شاطئ سيدي براهم الساحر بقوراية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 19:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
تيبازة: صور الثلوج تغطي شاطئ سيدي براهم الساحر بقوراية

تيبازة - رسمت الثلوج المتساقطة على المناطق الغربية  لولاية تيبازة جراء التقلبات الجوية المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية صور  رائعة لمناظر الثلوج و هي تغطي شاطئ سيدي براهم الساحر بأقصى غرب الولاية.

و تظهر الصور التي تداولها مساء أمس الإثنين نشطاء على مواقع التواصل  الاجتماعي جمال و روعة تزاوج الرمال مع الثلوج في صور نادرة قلما تحدث مثلما  أكده ل/واج العديد من سكان منطقة قوارية التي تشتهر بجبالها و غابتها الأنيقة  و شواطئها الساحرة.

و شكلت المناسبة فرصة "ذهبية" أمام العائلات سيما منهم الأطفال للاستمتاع  بتلك المناظر و توثيق تساقط الثلوج على شاطئ سيدي براهم من خلال أخذ صور  فوتوغرافية و تسجيل فيديوهات مثلما قال في اتصال مع وأج أحد سكان منطقة  قوارية.

و قد ساعد تحسن الأجواء المناخية مساء أمس من خلال تراجع موجة البرد المسجلة  و انقشاع الضباب و صفاء السماء ب"قوة" العائلات للخروج و الاستمتاع بتلك  المناظر "النادرة" مثلما أشير له سابقا.

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تيبازة: صور الثلوج تغطي شاطئ سيدي براهم الساحر بقوراية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 19:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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