تيبازة: صور الثلوج تغطي شاطئ سيدي براهم الساحر بقوراية

و تظهر الصور التي تداولها مساء أمس الإثنين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جمال و روعة تزاوج الرمال مع الثلوج في صور نادرة قلما تحدث مثلما أكده ل/واج العديد من سكان منطقة قوارية التي تشتهر بجبالها و غابتها الأنيقة و شواطئها الساحرة.
و شكلت المناسبة فرصة "ذهبية" أمام العائلات سيما منهم الأطفال للاستمتاع بتلك المناظر و توثيق تساقط الثلوج على شاطئ سيدي براهم من خلال أخذ صور فوتوغرافية و تسجيل فيديوهات مثلما قال في اتصال مع وأج أحد سكان منطقة قوارية.
و قد ساعد تحسن الأجواء المناخية مساء أمس من خلال تراجع موجة البرد المسجلة و انقشاع الضباب و صفاء السماء ب"قوة" العائلات للخروج و الاستمتاع بتلك المناظر "النادرة" مثلما أشير له سابقا.