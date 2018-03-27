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وهران: إجراءات جديدة متعلقة بمواعيد الحصول على التأشيرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 19:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
وهران: إجراءات جديدة متعلقة بمواعيد الحصول على التأشيرة

وهران - سيتم تطبيق اجراءات تسهيلية جديدة متعلقة بحجز  مواعيد الحصول على تأشيرة فرنسا عبر مركز "تي أل أس كونتاكت" بوهران وذلك  اعتبارا من الرابع ابريل القادم, حسبما علم يوم الثلاثاء من القنصلية العامة  لفرنسا في وهران.

وسيتم اعتبارا من 4 أبريل القادم "إخطار مقدم طلب الحصول على تأشيرة حول  موعده عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمه أثناء التسجيل أو عن طريق  رسالة قصيرة على هاتفه النقال و لن يتم تثبيت هذا الموعد إلا بعد الدفع المسبق  لرسوم الخدمة" حسبما ورد في بيان للقنصلية العامة لفرنسا بوهران تحصلت وأج على  نسخة منه.

ويلزم على صاحب الموعد الدفع المسبق لرسوم الخدمة المقدرة ب 3.600 دج في غضون  الأيام الثلاثة التي تلي أخذ الموعد. و في حالة العكس يتم الغاؤه كما أشير  اليه.

ويتم الدفع المسبق لرسوم الخدمة على مستوى مكتب "تي أل أس كونتاكت" بوهران من  الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء وهو نفس التوقيت  بالنسبة للاية عنابة.

أما مكاتب الجزائر العاصمة وأدراري فإن الدفع المسبق لرسوم الخدمة يتم يوم  الخميس وفقا لذات المصدر الذي أضاف أنه "في إطار التسهيلات الجديدة سيكون  الدفع المسبق قريبا على مستوى مكاتب بريد الجزائر".

"و في حالة عدم التقدم في يوم الموعد الذي تم أخذه و تأكيده لا يتم تعويض  الرسوم المدفوعة إلا في الحالات القاهرة التي يتم تبريرها" حسبما أشير إليه من  قبل ذات المصدر الذي ذكر أنه في إطار ذات التسهيلات "يتم خفض مبلغ رسوم الخدمة  المدفوعة مسبقا من 3.850دج إلى 3.600 دج".

كما سيتم وضع حيز الخدمة مركز اتصال خاص ب"تي أل أس كونتاكت" سيفتح من  الثامنة و نصف صباحا إلى الرابعة و النصف مساء إضافة إلى خدمة للبريد الصوتي  على مدار اليوم من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة حول إجراءات طلب التأشيرة  وفقا لنفس المصدر الذي أبرز أن "المواعيد لا تأخذ عبر مركز الإتصال".

كما تم تخصيص مكتب لطالبي مواعيد التأشيرة المعفيين من الإجراءات البيومترية  وفقا لذات التدابير التي اتخذتها القنصلية العامة لفرنسا في وهران.

وسيتم بدءا من الرابع ابريل القادم ايضا تغيير مقر مركز "تي أل أس كونتاكت"  الخاص بمقاطعة وهران إلى مقر جديد كائن بمبنى "الأوراس" ببئر الجير (ما بين  مفترق الطرق لمقر سوناطراك و مفترق الطرق المؤسسة الإستشفائية 1 نوفمبر 1954"  بالقرب من المستشفى الجهوي للأمن الوطني وفق ذات المصدر.

ويمكن الاطلاع على معلومات أكثر عبر الموقع الإلكتروني للقنصلية العامة  لفرنسا بوهران "https://oran.consulfrance.org/ " و الموقع الالكتروني الخاص  بمركز تي أل أس "https://fr.tlscontact.com/dz/orn/index.php".

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وهران: إجراءات جديدة متعلقة بمواعيد الحصول على التأشيرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 19:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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