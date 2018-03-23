سوء الأحوال الجوية يتسبب في خسائر مادية مست نحو 40 قاربا بموانئ الجزائر العاصمة

الجزائر - تسبب سوء الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام الماضية بولاية الجزائر في خسائر مادية مست قرابة 40 قارب صيد على مستوى ميناء الصيد البحري بتمانفوست و الشواطئ المحاذية له و كذا بميناء الجميلة بعين البنيان و مرفأ الرايس حميدو ,حسبما علم يوم الثلاثاء عن السيدة زروقي فتيحة المديرة الولائية لقطاع الصيد البحري.

وأوضحت السيدة زروقي في تصريح ل/واج أن الاضطراب الجوي الذي شهدته العاصمة خلال الثلاث أيام الماضية على غرار عديد ولايات الوطن تسبب في إتلاف و فقدان و غرق 38 قاربا على مستوى ميناء تمانفوست و الشواطئ المحاذية له كشاطئ كوكو و سركوف , حيث تم تسجيل غرق 8 قوارب صيد و اتلاف 12 قاربا و فقدان 18 قاربا اخر فيما سجلت باقي حصيلة الخسائر بميناء الجميلة بعين البنيان و مرفأ الصيد الرايس حميدو.

من جهتها اشارت السيدة ياسمين بن شاكر نائبة عن رئيس بلدية عين البنيان ان مصالح البلدية قامت امس الاثنين و فور تحسن الاحوال الجوية بعملية رفع الرمال التي تراكمت امام مدخل ميناء الجميلة خلال الاضطراب الجوي الاخير, مشيرة ان الرمال التي تم رفعها ستستغل في تهيئة شواطئ اخرى مجاورة و لاسيما الشواطئ الصخرية من اجل تهيئة مساحات اضافية لاستقبال المصطافين مستقبلا.

و اضافت ان العملية تتم بشكل دوري و بعد كل اضطراب جوي بالنظر الى موقع ميناء الجميلة و الذي يتوسط شاطئين هما الشاطئ الصغير و شاطئ البحر الابيض المتوسط ما يجعل الميناء عرضة لتراكم الرمال التي تلفظها الامواج اضافة الى رفع النفايات التي تتراكم بمحيط الميناء, حيث يتم تسخير الاليات اللازمة لذلك من قبل مصالح البلدية من اجل ضمان عودة سيولة حركية الصيادين و قاصدي الميناء في اسرع الآجال.

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تجدر الاشارة الى ان ميناء الصيد رايس حميدو كان قد استلم جزئيا مع بداية السنة الجارية حيث يخضع هذا المرفق لأشغال اعادة تهيئة من اجل تحسين ظروف استقبال المهنيين من صيادين و تجار و حتى زوار و سائحين, في انتظار الانتهاء من عملية تهيئة جميع هياكل هذا المرفق قبل حلول موسم اصطياف 2018 .

و حسب حصيلة نشاطات مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر خلال سنة 2017 فقد عرفت موانئ العاصمة عدة عمليات تهيئة على غرار تهيئة ميناء الصيد بتمانفوست حيث تكفلت بالأشغال مؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد.

و بميناء الصيد "الجميلة" بعين البنيان تم الشروع في عدة اشغال تهيئة في اطار المخطط الاستعجالي لتهيئة الموانئ (2018/2013) حيث فاقت نسبة الاشغال بهذا الميناء حاليا 60 بالمائة. و قد سمح المخطط الى حد الآن باستلام 6 مخابئ بحرية لصالح الصيادين , كما تم في نفس الاطار تأهيل مواقع البيع بالتجزئة للمنتجات السمكية بمحيط ميناء عين البنيان.

و بالنسبة لآفاق 2018 فمن المقرر ان ينطلق مع بداية الثلاثي الثالث من السنة اشغال انجاز جهاز مكافحة الحرائق على مستوى مينائي الجميلة و تمانفوست. كما تم إقرار مشاريع لانجاز خزانات مائية على مستوى موانئ العاصمة على أن تنتهي خلال الثلاثي الثاني من السنة كل الأشغال المرتبطة بشبكات الماء الصالح للشروب و الربط بالطاقة الكهربائية على مستوى ميناء الجميلة و تمانفوست.