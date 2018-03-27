تدشين طريق جديد يربط دائرة أوقروت بحاسي بارودة بتيميمون

وقد أشرف على تدشين الطريق الذي يمتد على مسافة 120 كلم بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة , وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مرفوقا بوزير الطاقة مصطفى قيتوني , وكذا وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان الى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور .
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ويتضمن هذا الطريق الذي أنجز من طرف مجمع سوناطراك والذي يودي الى المجمع الغازي الجديد ,(حقل تيميمون), مهبط للطائرات الأمر الذي من شأنه تسهيل مهام العاملين بالمركب الغازي .
وخلال تدشين هذا الطريق أكد السيد بدوي أن مناطق الجنوب الكبير تعرف " ديناميكية كبيرة " بفضل مختلف المشاريع الجاري إنجازها ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذكر على سبيل المثال بالمشاريع " الحيوية" لقطاع النقل والمواصلات.
بدوره أوضح الوزير عبد الغاني زعلان أن هذا الطريق الجديد " سيساهم في فك العزلة عن أكثر من 3 ألاف مواطن كما يسهل مختلف التبادلات " في إشارة منه الى تنشيط الحياة الاقتصادية بالمنطقة .