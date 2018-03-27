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تدشين طريق جديد يربط دائرة أوقروت بحاسي بارودة بتيميمون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 17:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
تدشين طريق جديد يربط دائرة أوقروت بحاسي بارودة بتيميمون

تيميمون -  تم يوم الثلاثاء بالولاية المنتدبة لتيميمون تدشين طريق جديد يربط بين دائرة أوقروت بمنطقة حاسي برودة التي يقع بها المجمع الغازي الجديد بحقل تيميمون.

وقد أشرف على تدشين الطريق الذي يمتد على مسافة 120 كلم بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة , وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مرفوقا بوزير الطاقة مصطفى قيتوني , وكذا وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان الى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور .

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ويتضمن هذا الطريق الذي أنجز من طرف مجمع سوناطراك والذي يودي الى المجمع الغازي الجديد ,(حقل تيميمون), مهبط للطائرات الأمر الذي من شأنه تسهيل مهام العاملين بالمركب الغازي .

 

 

وخلال تدشين هذا الطريق أكد السيد بدوي أن مناطق الجنوب الكبير تعرف " ديناميكية كبيرة " بفضل مختلف المشاريع الجاري إنجازها ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذكر على سبيل المثال بالمشاريع " الحيوية" لقطاع النقل والمواصلات.

بدوره أوضح الوزير عبد الغاني زعلان أن هذا الطريق الجديد " سيساهم في فك العزلة عن أكثر من 3 ألاف مواطن  كما يسهل مختلف التبادلات " في إشارة منه الى تنشيط الحياة الاقتصادية بالمنطقة .

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تدشين طريق جديد يربط دائرة أوقروت بحاسي بارودة بتيميمون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 17:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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