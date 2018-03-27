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شركة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة تفتح خط جديد نحو رياض الفتح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 09:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرات
شركة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة تفتح خط جديد نحو رياض الفتح

الجزائر - أعلنت شركة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر  العاصمة (إيتوزا)، اليوم الأثنين، عن فتح خط نقل جديد اتجاه رياض الفتح (المدنية) و هذا انطلاقا من المحطة المتعددة الخدمات للعناصر.

وأوضح بيان للشركة انه قد شرع في هذه الخدمة الجديدة امس الأحد 25 مارس  الجاري.

وبعد الانطلاق من المحطة المتعددة الخدمات للعناصر، يعد المسار الذي تتخذه  حافلات نقل المواطنين "ايتوزا" المواقف على التوالي لواد كنيس و تقاطع الطرق  لرياض الفتح و مقام الشهداء برياض الفتح و ديار المحصول (جسر) والمقبرة  المسيحية ديار السعادة ( بالقرب من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات).

وأضاف المصدر أنه، في ما يخص طريق العودة الى المحطة المتعددة الخدمات  للعناصر، فيعد ذات المسار نفس المواقف وهذا انطلاقا من المقبرة المسيحية ديار  السعادة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 10:24
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شركة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة تفتح خط جديد نحو رياض الفتح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 09:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرة   شارك

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