الوادي: التشديد على استدراك التأخر المسجل في إنجاز البرامج السكنية

الوادي - شدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الاثنين بولاية الوادي على استدراك النقائص المسجلة في إنجاز البرامج السكنية بمختلف الصيغ لاسيما لوحدات السكنية من نمط الإيجاري العمومي .

وأكد ذات المسؤول في تدخله عقب تلقيه عرضا مفصلا عن وضعية ورشات إنجاز مختلف أنماط الوحدات السكنية أن إطارات دائرته الوزارية عبر الولايات أصبحوا ملزمين بالتفكير الجدي في إيجاد حلول عملية كفيلة بالقضاء على كل الصعوبات التي تقف عائقا وراء التعثر غير المبرر لورشات إنجاز الوحدات السكنية المسجلة .

ودعا ذات المتحدث مدراء السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري والتعمير والبناء إلى التسيير الجدي العاجل لهذه الأزمة وهو لا يتأتى إلا -كما قال- بتسطير سياسة عمل ردعية مع المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه البرامج السكنية من خلال إرسال إعذارات في آجالها وفسخ عقود العمل مع المؤسسات العاجزة إن اقتضت الضرورة.

وأشار الوزير الى أنه قدم تعليمات لإطاراته ملزمة التنفيذ مفادها إعداد تقارير دورية عن وضعية البرامج السكنية للولايات ترسل إلى الوزارة الوصية لمتابعة مدى تجسيد التوصيات القاضية بإلزامية وضع إسترتيجية لإستدراك التأخر المسجل في إنجاز البرامج السكنية.

كما أكد عبد الوحيد طمار لدى تفقده لعدد من المشاريع السكنية المنجزة على ضرورة احترام النمط العمراني للمنطقة بما يتماشى وخصوصياتها الطبيعية والمناخية وهو يدخل في صميم التعاطي الجاد مع انشغالات المواطنين من طالبي السكن .وذلك باستغلال الطاقات المحلية.

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وأشرف الوزير ببلدية الرقيبة (30 كلم شمال عاصمة الولاية) على مراسيم التوزيع الرمزي 4175 وحدة سكنية منها 2073 وحدة سكنية بنمط العمومي الإيجاري موزعة على بلديات ثمانية (08) دوائر بالإضافة إلى 102 وحدة سكنية نمط سكن ترقوي مدعم إلى جانب 2000 إعانة مالية لبناء سكن ريفي.

وسلم الوزير خلال هذا الحفل الرمزي 58 قرار استفادة للسكن العمومي الإيجاري و39 قرار إعانة مالية لبناء سكن ريفي و10 قرارات سكن ترقوي مدعم.

وتلقى الوزير قبل ذلك عرضا مفصلا بالأرقام عن وضعية قطاع السكن منذ 1999 بمختلف الأنماط والذي يشمل 37864 وحدة سكنية مسجلة منها 21630 انتهت بها أشغال الإنجاز و10237 في طور الإنجاز و6764 غير منطلقة .

وتلقى بالحي السكني الجامعي قيد الإنجاز عرضا عن مخططات شغل الاراضي بالولاية وورشات إنجاز 1168 وحدة سكنية ذات طابع إيجاري عمومي ودراسة وإنجاز مجمع مدرسي بالإضافة إلى مشروع إنجاز 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي الفردي الذي أسند إنجازها إلى الشركة الوطنية للترقية العقارية وهو المشروع السكني الذي بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة.

وتلقى أيضا بحي سيدي مستور (وسط مدينة الوادي) عرضا عن مشروع دراسة وإنجاز 1000 سكن عمومي إيجاري المدرج ضمن الصندوق الخاص بدعم مناطق الجنوب حيث زار

ورشات إنجاز 250 سكنا من هذا المشروع بحي سيدي مستور وسط عاصمة الولاية الذي انطلقت به الأشغال أواخر سنة 2015 حيث بلغت به نسبة الإنجاز 75 بالمائة .

وتفقد الوزير بنفس الحي ورشات إنجاز 250 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم (ثلاث غرف) التي تتربع على وعاء عقاري إجمالي 6.11 هكتار موزعة على ثلاث مؤسسات إنجاز للترقية العقارية انطلقت بها أشغال الإنجاز السنة المنقضية 2017 بلغت بها نسبة الأشغال 55 بالمائة.