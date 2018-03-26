البويرة: دخول مصنع الهاشمية لتحويل الفضلات إلى أسمدة شهر يوليو القادم

البويرة - سيدخل مصنع الهاشمية (البويرة) المختص في معالجة الفضلات و تحويلها إلى أسمدة حيز الخدمة شهر يوليو القادم بقيمة مالية إجمالية تبلغ 12 مليون أورو, حسبما أكده يوم الاثنين رئيس مجمع بالي, علي بالي وهو مستثمر خاص.

وسيعكف هذا المصنع الذي سيكون عمليا شهر يوليو القادم على معالجة الفضلات و تحويلها إلى أسمدة عضوية لتلبية طلبات السوق المحلية في مجال المنتوجات العضوية المستعملة في تسميد الأراضي الفلاحية, حسبما أوضحه ل/وأج نفس المسؤول.

وسيتم بناء هذا المشروع على مساحة 13.000 متر مربع و ذلك بالقرب من مجمع الدواجن في الهاشمية, وفقا للتفاصيل التي قدمها السيد بالي.

وتم تمويل هذا المشروع الذي كان في بداية شهر مارس محل زيارة وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي, من قبل بنك التنمية الريفية و القرض الشعبي الجزائري بقيمة وصلت إلى 60 بالمائة, حسبما أوضحه نفس المدير.

واغتنم السيد بالي هذه الفرصة للتنويه بالمرافقة والدعم الذي خصصته له الدولة لتجسيد هذا النوع من المشاريع التي تولد الثروة ومناصب الشغل في البويرة.

ووفقاً لتفسيرات المستثمر, سيتكون المصنع في البداية من مستودعين كبيرتين لتخزين الفضلات التي سيتم معالجتها لتعادل الكمية المنتجة بمجرد دخوله حيز الخدمة و المقدرة ب 200 طن من الفضلات يوميا 60 طنا من الأسمدة العضوية, حسب السيد بالي الذي يعد كذلك صاحب مجمع كبير لإنتاج الدواجن و البيض و مشتقاته - الذي أشار إلى أن هذه الكمية ستغطي 50 بالمائة من احتياجات الجزائر.

ويسعى المجمع الذي تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية له ب455.000 بيضة في اليوم إلى زيادة الرقم إلى مليون بيضة في غضون عامين, وفقًا للتوقعات التي كشف عنها هذا المستثمر.