أمن ولاية الجزائر: توقيف أزيد من 150 شخصا في قضايا حيازة مخدرات و مؤثرات عقلية خلال أسبوعين

الجزائر- أوقفت مصالح امن ولاية الجزائر في الفترة الممتدة من 10 مارس الى 25 منه 154 شخصا متورطا في قضايا حيازة مخدرات و مؤثرات عقلية, حسب ما جاء اليوم الإثنين في بيان لهذا الجهاز الامني.

و أوضح ذات البيان أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر عالجت خلال نفس الفترة 152 قضية حمل سلاح محظور تم على إثرها توقيف 154 مشتبها فيه, بالإضافة إلى معالجة 595 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية أوقف على إثرها 601 مشتبه فيه.

و قد تم على اثر تلك العمليات حجز (1.298) غرام من القنب الهندي (5.19) غرام من الكوكاييني(5895) قرص مهلوس و (143) قطعة مخدر من نوع القنب الهندي.

اما في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع و أحياء العاصمة و "التي سخرت لها كافة الموارد البشرية و الوسائل التقنية للتصدي لها و محاربتها بشكل مستمر ودؤوب"ي فقد قامت مصالح امن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة بإحصاء مجموع 9 حظائر غير شرعيةي أوقفت على إثرها 9 مخالفين تم سماعهم في محاضر رسمية, حسب نفس البيان.