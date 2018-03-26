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مرموري يتباحث مع ممثلي نقابات و فدراليات وكالات السياحة حول التدابير المتخذة لإنجاح موسم الاصطياف المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

الجزائر - أجرى وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن  مرموري مباحثات مع ممثلين عن نقابات وفدراليات وكالات السياحة والاسفار  والفندقة  تناولت أساسا التدابير المتخذة قصد انجاح موسم اصطياف سنة 2018  --كما أكده  يوم الاثنين بيان من الوزارة.

وأوضح ذات البيان أنه تم خلال هذا اللقاء الذي يندرج في اطار مواصلة اللقاءات  التي اقرتها الوزارة الوصية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين  والفاعلين -- "التطرق و بإسهاب الى الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل  قطاع  السياحة قصد انجاح موسم اصطياف هذه السنة" .

وتتعلق هذه الاجراءات أساسا بوجوب "دعم الترويج للعرض الوطني السياحي  والتعريف بالقدرات المتوفرة والعمل معا من أجل رفع مستوى الخدمات على مستوى  المؤسسات الفندقية والسياحية ".

كما تم أيضا مناقشة امكانية "تحسين المتعاملين السياحيين في تنظيم نشاطات  ترفيهية موجهة للاطفال المصطافين والمشاركة الى جانب الوزارة الوصية في المخطط  الاعلامي المسطر للترويج والتحسيس عبر وسائل الاعلام  المكتوبة و السمعية  البصرية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الاعلامية للعرض  الوطني  السياحي ".

وبالمناسبة عبر ممثلي نقابات وفيدراليات وكالات السياحة والاسفار والفندقة عن  "ارتياحهم لهذه المبادرة التشاورية "مثمنين بذلك الاجراءات المتخذة من أجل  انجاح موسم  الاصطياف المقبل .

كلـمات مفتـاحيــة :
مرموري يتباحث مع ممثلي نقابات و فدراليات وكالات السياحة حول التدابير المتخذة لإنجاح موسم الاصطياف المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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