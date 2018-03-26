الدرك الوطني بالعاصمة يطيح بالمتورطين في اختلاس الأموال العمومية من شركة وطنية  

الجزائر - تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة (غرب العاصمة) من الإطاحة بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية من خلال التلاعب بالحسابات والملفات بمديرية المالية والمحاسبة لشركة وطنية ذات أسهم، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وحسب ذات المصدر، فان العصابة المكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 سنة اختلست أموالا عمومية تتجاوز قيمتها المليار سنتيم من خلال التلاعب بالحسابات والملفات بمديرية المالية والمحاسبة للشركة.

وبعد جملة من التحريات التي قام بها عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني وبتفعيل عنصر الاستعلامات بنفس الشركةي تم تحديد هوية الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بعملية الاختلاس من خلال سوء استغلال الوظيفة.

وأشار نفس المصدر أن يتعلق الأمر بكل من المسمى "س.ن" البالغ من العمر 57 سنة والمسمى "ش.ك" البالغ من العمر 55 سنة والمسمى "ل.ت" البالغ من العمر 52 سنة والمسمى "ب.ج" البالغ من العمر 44 سنة.

وأثناء مراحل التحقيق مع المشتبه فيهمي اتضح أن المسؤول المباشر عن عملية الاختلاس داخل الشركة هو المسمى "س.ن"، مدير مصلحة المالية والمحاسبة، أما خارج الشركة فيتعلق الأمر بصهره المسمى "ب.ج" والذي تمحور دوره في الجريمة بسحب الأموال من حساب الشركة بإحدى البنوك بولاية البليدة من خلال تسجيل جميع الشيكات باسمه.

ومن خلال التحقيق المنجز من طرف عناصر فرقة الأبحاثي تم استرجاع مبلغ مالي قدره 700 مليون سنتيم من المبلغ المالي الإجمالي المختلس سنة 2017 والذي كان بحوزة المسمى "س.ن".

وقد تم تقديم المتورطين في هذه القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية بالقليعة لتورطهم في جناية إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية.