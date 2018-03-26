القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر العاصمة: نشوب حريق مهول بمصنع لانتاج الضمادات الطبية بزرالدة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 10:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 27 مرات
الجزائر العاصمة: نشوب حريق مهول بمصنع لانتاج الضمادات الطبية بزرالدة 
صورة توضيحية

الجزائر - نشب حريق مهول صباح اليوم الاثنين على مستوى مصنع للضمادات الطبية بزرالدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر التي أكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح الملازم صادق كمال من خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية  في تصريح ل/واج انه تم تسجيل في حدود  الساعة الثالثة و النصف صباحا نشوب حريق  مهول بمصنع للضمادات الطبية تابع لمؤسسة خاصة بالمنطقة الصناعية بزرالدة  و استمرت عملية اخماد الحريق لأزيد من 4 ساعات دون تسجيل اي خسائر بشرية.

وأضاف ان الحريق نشب بالطابق الارضي للمصنع حيث اتلفت السنة اللهب المخزون الموجود بالمكان عن كامله، فيما تمكن اعوان الحماية المدنية من منع وصول  الحريق الى باقي ارجاء المصنع.

وتطلبت عملية الاخماد تسخير 8 شاحنات اطفاء و شاحنة السلم الميكانيكي و 3 سيارات اسعاف، كما عرفت العملية تدخل وحدات القطاع الى جانب تسجيل تدعيم الوحدة الرئيسية، يضيف المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 10:17
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة: نشوب حريق مهول بمصنع لانتاج الضمادات الطبية بزرالدة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 10:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.26

مساهل يستقبل بزغرب من قبل رئيس البرلمان الكرواتي

18.03.26

مساهل ينقل رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيرته الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش

18.03.26

منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا: نجاح المؤسسات الناشئة يتطلب استقرارا في القوانين…

18.03.26

وكالة "ألنفط": أشغال لتأكيد ثلاثة اكتشافات جديدة في بداية 2018

18.03.26

مساهل يستقبل بزغرب من قبل الوزير الأول الكرواتي

18.03.26

مساهل يتحادث مع نظيرته الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.21

كرة القدم/ودية (الجزائر-تنزانيا): الخضر مطالبون بالفوز قبل الاختبار الحقيقي أمام ايران

18.03.19

رئيس الجمهورية يدعو الجميع الى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد

18.03.19

قطاع السكن يسعى إلى تقليص"الهيمنة" على المشاريع العمومية

18.03.19

ترقية الحقوق السياسية للمرأة : الدولة الجزائرية ستعمل على تفعيل توصيات الندوة لتعزيز…

18.03.19

النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد النصر

18.03.19

الوزير الصحراوي للشؤون الإفريقية يؤكد أن السلع والبضائع التي مصدرها الصحراء الغربية…