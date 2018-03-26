الجزائر العاصمة: نشوب حريق مهول بمصنع لانتاج الضمادات الطبية بزرالدة 

الجزائر - نشب حريق مهول صباح اليوم الاثنين على مستوى مصنع للضمادات الطبية بزرالدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر التي أكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح الملازم صادق كمال من خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية في تصريح ل/واج انه تم تسجيل في حدود الساعة الثالثة و النصف صباحا نشوب حريق مهول بمصنع للضمادات الطبية تابع لمؤسسة خاصة بالمنطقة الصناعية بزرالدة و استمرت عملية اخماد الحريق لأزيد من 4 ساعات دون تسجيل اي خسائر بشرية.

وأضاف ان الحريق نشب بالطابق الارضي للمصنع حيث اتلفت السنة اللهب المخزون الموجود بالمكان عن كامله، فيما تمكن اعوان الحماية المدنية من منع وصول الحريق الى باقي ارجاء المصنع.

وتطلبت عملية الاخماد تسخير 8 شاحنات اطفاء و شاحنة السلم الميكانيكي و 3 سيارات اسعاف، كما عرفت العملية تدخل وحدات القطاع الى جانب تسجيل تدعيم الوحدة الرئيسية، يضيف المصدر.