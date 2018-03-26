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بسكرة : إصدار حكم بالإعدام في حق قاتل ابنته الرضيعة باستعمال التعذيب 

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 09:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 32 مرات

بسكرة - أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة بعد  ظهر يوم الأحد حكما بالإعدام في حق الأب المتورط في ارتكاب جريمة قتل ابنته  الرضيعة باستخدام التعذيب وأعمال وحشية.

وتعود حيثيات هذه القضية حسب قرار الإحالة إلى 22 نوفمبر 2017 عندما أقدم  المتهم (س. ح) البالغ من العمر 26 سنة على وضع حد لحياة ابنته (س) ذات السنتين  باستعمال العنف لاسيما "العض في أجزاء متعددة من جسدها قبل خنقها بواسطة يديه  أو شيء طري" طبقا لمعطيات خبرة الطبيب الشرعي.

كما نطقت ذات المحكمة بإدانة زوجة المتهم (أ.و) و هي والدة الضحية بثلاث  سنوات سجنا نافذا عن تهمة ترك طفل عاجز عرضة للخطر.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته تسليط العقوبة القصوى في حق  المتهم الرئيسي و 20 سنة سجنا نافذا بالنسبة لزوجته البالغة من العمر 21 سنة  معتبرا الفعل الذي اقترفه المتهمان في حق ابنتهما البريئة خطير و لا مبرر له.

كلـمات مفتـاحيــة :
بسكرة : إصدار حكم بالإعدام في حق قاتل ابنته الرضيعة باستعمال التعذيب 
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 09:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 32 مرة   شارك

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