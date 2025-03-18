اضطرابات جوية بتيزي وزو : انقطاع الكهرباء عن أكثر من 53 ألف منزل

تيزي وزو - تم قطع التيار الكهربائي عن 53.720 عائلة بتيزي وزو عقب سقوط الموصلات الكهربائية بسبب الرياح القوية التي شهدتها المنطقة حسبما جاء يوم الأحد في بيان للمديرية المحلية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بالوسط.

وشهدت الولاية منذ أمس السبت اضطرابات في التزود بالكهرباء مست عدة بلديات نتيجة العاصفة التي ضربت المنطقة, حيث كانت مصحوبة بتساقط الأمطار و الثلوج على المرتفعات التي تفوق علوها عن 1000 متر و رياح قوية تجاوزت سرعتها 70 كلم/الساعة.

و"شرعت مديرية مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز لتيزي وزو فورا في مخطط تدخل سمح بإصلاح التزويد بالكهرباء ل 20.000 منزل", كما جاء في البيان.

وتتواصل منذ بداية الظهيرة أشغال إصلاح الموصلات الكهربائية التي سقطت أرضا لإعادة التيار الكهربائي ل 33.720 منزل و ذلك في 14 بلدية بتيزي وزو و هي بوعيد (بوخالفة) و بوهينون و وادي فلي و بني دوالة (تيغيلت محمود) و معاتقة و سوق الاتنين و سيدي نعمان و واضية واقون قغران و مكيرة و فريكات و افرحونن (قرى آيت حمو و آيت ايدير والي) و عين الحمام و آيت عيسى و ميمون و فريحة و آيت يحيى موسى.

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وبالإضافة إلى المنازل التي حرمت من التيار الكهربائي تسببت هذه الوضعية في توقف بعض محطات الضخ كتلك الموجودة بوادي قصاري (آيت يحيى موسى) مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن العديد من المنازل, حسبما علم من المديرية المحلية للجزائرية للمياه و التي لم تحدد بعد قائمة المحطات المتوقفة بسبب انقطاع الكهرباء .

وجندت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بتيزي وزو جميع فرقها التي تعمل على قدم و ساق من الرابعة صباحا لإصلاح الخسائر المسجلة بسبب الاضطرابات الجوية. كما يلقى الأعوان "صعوبات كبيرة بسبب الرياح القوية التي تعيقهم من تسلق الأعمدة الكهربائية", حسب ذات المصدر.

وأشارت المديرية إلى "الاعتداء" على المنشآت خصوصا و عدم احترام المسافة الأمنية من خلال البناء بالقرب من خطوط الكهرباء و التي تعتبر من أحد أسباب الانقطاعات حيث ترتطم الخطوط بسبب الرياح القوية بواجهات البنايات مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وفي هذا الصدد طالبت هذه الهيئة المواطنين بتسهيل دخول الأعوان المكلفين بالإصلاح للمنشآت المتضررة و عدم لمس الموصلات الكهربائية لتجنب خطر التكهرب, داعية إلى التبليغ عن أي طارئ يتم ملاحظته في أرقام المديرية و هي 026.19.01.01 أو 026.19.02.02.

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من جهتها جندت مديرية الأشغال العمومية جميع الوسائل المادية و البشرية لفتح محاور الطرق المغلقة و التي حدثت بها انزلاقات أرضية على مستوى الطريق الوطني رقم 30 أ (طريق سد تاقسبت) و الطريق الولائي رقم 128 (طريق بوغني) و أعالي حي عدل و ركود المياه التي تم التبليغ عنها على مستوى نفق رحاحلية (مخرج تيزي وزو) على الطريق الوطني رقم 72 بأعالي جسر بجاية و الطريق الوطني رقم 12 على مستوى محول تادمايت.

وحسب ذات المديرية لا يزال الطريقان الوطنيان رقم 15 على مستوى مخرج تيروردة و الطريق الوطني رقم 30 بأعالي تيزي نكويلال مغلقان بسبب الثلوج فيما لا تزال باقي الطرق صعبة المسلك بسبب تواصل تساقط الثلوج .

ومن جهتها أشارت خلية الاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية إلى تسجيل تسرب المياه داخل بعض السكنات و انزلاق ارضي ببلدية عزازقة جراء أشغال الحفر و تساقط الأمطار القوية خلال الأيام الأخيرة بالإضافة إلى سقوط شجرتين كبيرتين دون تسجيل خسائر حيث تم إزاحتهما من الطريق و تبقى الوضعية "متحكم فيها".