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ورقلة: تسجيل بعض الخسائر المادية بسبب هبوب رياح قوية أمسية السبت

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 17:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 38 مرات
ورقلة: تسجيل بعض الخسائر المادية بسبب هبوب رياح قوية أمسية السبت

ورقلة - عرفت ولاية ورقلة أمسية السبت هبوب رياح قوية مع  تطاير للرمال مما تسبب في حدوث بعض الخسائر المادية الطفيفة, حسب ما علم يوم  الأحد لدى مصالح الحماية المدنية.

و لحسن الحظ لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية إثر تدخل أفراد الحماية المدنية  خلال هذه الزوابع الرملية التي تسببت في سقوط بعض الأشجار والنخيل عبر بعض  محاور الطرق بالإضافة إلى سقوط جدار ببلدية عين البيضاء وانقلاب شاحنة على  مستوى الطريق الرابط بين بلدية الرويسات وقرية الحدبي كما أوضح لوأج رئيس  مصلحة الوقاية بالمديرية المحلية لهذه الهيئة النظامية بلقاسم غريسي.

 

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و تجدر الإشارة إلى أن نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أعلنت  الجمعة عن هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 إلى 70 كلم في الساعة قد تصل شدتها  أو تتجاوز ال 80 كلم في الساعة بعدة ولايات من الوطني على غرار ورقلة وغرداية  والأغواط والجلفة والنعامة.

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ورقلة: تسجيل بعض الخسائر المادية بسبب هبوب رياح قوية أمسية السبت
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 17:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 38 مرة   شارك

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