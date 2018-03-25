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إيليزي : المجاهد إيرزاغ محمد في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 16:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات

إيليزي - انتقل إلى رحمة الله يوم الأحد بمدينة جانت  بولاية إيليزي المجاهد إيرزاغ محمد بن بلال عن عمر يناهز 80 سنة بعد صراع مع  المرض ألزمه الفراش لمدة طويلة حسبما علم لدى مصالح مديرية المجاهدين.

ولد الفقيد سنة 1938 بمدينة جانت بولاية إيليزي حيث يعتبر عضوا دائما في جيش  التحرير الوطني منذ سنة 1958 إلى غاية الاستقلال وكلف المرحوم بنقل وإيصال  الرسائل والمؤونة والسلاح واللباس إلى أعضاء جيش التحرير الوطني بمنطقة التاسيلي أزجر كما أوضح لو أج مدير المجاهدين قدي صالح.

وخلال ممارسته للعديد من العمليات الثورية بالمنطقة ألقي عليه القبض من طرف  القوات الاستعمارية ليزج به في السجن بولاية ورقلة لمدة ثلاثة أشهر. وبعد  الاستقلال واصل نشاطه في سبيل ازدهار الجزائر المستقلة يضيف ذات المسؤول.

وسيوارى المرحوم الثرى عصر يوم الأحد بمقبرة أغوم بالولاية المنتدبة  جانت.

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إيليزي : المجاهد إيرزاغ محمد في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 16:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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