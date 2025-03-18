3 حظائر ركن السيارات تدخل الخدمة بالعاصمة بطاقة تتجاوز 3000 مركبة نهاية سنة 2018

الجزائر - تعرف أشغال إنجاز ثلاثة (3) حظائر جديدة ذات طوابق لركن المركبات على مستوى ولاية الجزائر التي من المتوقع استلامها خلال نهاية السنة الجارية تقدما "ملحوظا" و ينتظر أن توفر هذه المواقف فور دخولها حيز الخدمة أزيد من 3000 مكان لركن المركبات, حسبما علم يوم الأحد من المدير الولائي لقطاع النقل السيد رشيد وزان.

وأوضح السيد وزان في تصريح ل/واج أن ثلاثة حظائر جديدة لركن السيارات يجري إنجازها حاليا عبر عدد من بلديات الولاية تتراوح سعة كل واحدة منها بين 800 و 600 مكان للركن ستوفر أزيد من 3000 مكان لركن السيارات ينتظر أن تدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية , مما "سيسمح مستقبلا من تخفيف مشكل ركن المركبات بالعاصمة والقضاء على الحظائر العشوائية".

و تتوزع الحظائر الثلاث التي هي قيد الانجاز و التي تندرج ضمن المخطط الإستراتيجي لعصرنة العاصمة عبر كل من بلديات القبة و حيدرة و المدنية وهي عبارة عن بنايات تضم عدة طوابق, العليا منها ستكون مخصصة لمحالات تجارية في حين ستكون الطوابق الأرضية مخصصة لركن السيارات.

و تتسع حظيرة الابيار (8 طوابق ) التي تم تدشينها مؤخرا من طرف الوالي زوخ --حسب نفس المصدر-- ل 732 مكان ركن و يتوفر هذا الهيكل على محطة لتوقف الحافلات التابعة لشركة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة (إيتوزا) بسعة 11 رصيفا باتجاهات مختلفة و كذا مطعم في الطابق العلوي.

وأشار المسؤول الى أن هذه الحظيرة كانت من تصميم شركة مختلطة جزائرية-ألمانية وقامت شركة تركية بانجاز المشروع بكلفة 1,9 مليار دينار.

وأكد السيد وزان أنه سيتم تجهيز حظيرة القبة التي تتسع ل 800 مكان لركن المركبات بمحطة لتوقف الحافلات ب 12 رصيفا اضافة الى انجاز مطعم في الطابق العلوي , فيما سيتسع موقف حيدرة الى 780 مكان ركن.

وأضاف أنه من بين الحظائر التي توجد في طور الانجاز هناك حظيرة المدنية الواقعة على مستوى شارع الإخوة بوعدو و التي تتكون من ثمانية (8) طوابق وتتسع ل 600 مكان لركن السيارات منها 30 مكانا لذوي الإعاقات الحركية و من المنتظر كذلك انجاز محلات تجارية داخل هذه الحظيرة .

من جهة أخرى يعرف قطاع النقل بالولاية انجاز عدة مشاريع ستسهم مستقبلا في تسهيل حركة المرور بالعاصمة منها محطة نقل برية متعددة الانماط ببلدية بئر مراد رايس-"لاكوت" تضم 1000 مكان للركن والتي توقفت أشغالها ليتم بعث المشروع من جديد مؤخرا بعد منحه لشركة جزائرية.

وأوضح في ذات الشأن أن مصالح الولاية وفي اطار تشجيع الاستثمار اشترطت على المستثمرين الحاصلين على مشاريع إنجاز حظائر لركن السيارات لتغطية العجز المسجل في هذا المجال وتوفير فضاءات للركن بمواصفات عصرية وآمنة .

وأشار من جهة أخرى الى أنه تم مؤخرا اطلاق مشروع نظام ضبط حركة المرور والإشارات الضوئية عبر العديد من البلديات النموذجية في إطار مشروع نموذجي ذكي لتسيير ممركز لحركة المرور الحضري تشرف عليه شركة جزائرية-إسبانية مختلطة وذلك للقضاء على النقاط السوداء وسيتشمل الشطر الأول تدعيم 200 مفترق طرق بالإشارات الضوئية.

وذكر السيد وزان أن النظام المروري الذكي في مرحلة أولى سيقوم بجمع المعلومات بالمركز المختص بالقبة حول تدفق حركة المرور عبر كاميرات ذكية ويتم في مرحلة ثانية تحليل هذه البيانات لإيجاد حلول لتحسين الحركة حيث سيتم وضع 1577 جهاز بالأضواء الملونة, 1984 نقطة لألوان إشارات الراجلين, وكذا 1353 من ألوان التوجيه المتكررة و200 نقطة مراقبة مرورية مع مد أزيد من 162 ألف متر من الكوابل عبر خنادق تضم 1600 فتحة أرضية لإصلاح الأعطاب في وقت الحاجة.