عين تموشنت:" توقيف 10 متورطين في أحداث الشغب التي أعقبت مباريات شباب عين تموشنت ومولودية تيارت"

كما تم أيضا توقيف المناصر الذي تسبب في إصابة الحكم المساعد من مدرجات ملعب "أوسياف عمر" و هي الإصابة التي أدت إلى توقيف المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بنتيجة التعادل السلبي صفر لصفر حسبما أبرزه ذات المصدر الأمني.
وتسببت أحداث الشغب في تسجيل بعض من الخسائر التي مست المقر الإداري لديوان الترقية والتسيير العقاري و تحطيم عدد من الإشارات الضوئية و المرورية وبعض أماكن توقف حافلات النقل كما أكده نفس المصدر.
وقد سجلت بعض الإصابات الخفيفة لدى 5 من عناصر الشرطة كما تمت الإشارة إليه. هذا و قد عرفت المقابلة حضور مكثف لدى عناصر الأمن الوطني منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الجمعة نظرا لحساسية المقابلة التي جمعت رائد الترتيب مولودية تيارت بملاحقه شباب عين تموشنت على أرضية ملعب "أوسياف عمر"بعين تموشنت ضمن الجولة ال24من عمر بطولة ما بين الرابطات للمجموعة الغربية.
وقد تمكنت وحدات الأمن الوطني من إحتواء الوضع و تفادي الإنزلاق من خلال الإنتشار الميداني و وضع خطة للتحكم في الوضع مثلما ذكره مسؤول خلية الإتصال و العلاقات العامة بالأمن الولائي.