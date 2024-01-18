عين تموشنت: إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية ل 19 شخصا بعرض البحر

وتمت العملية بعد رصد الوحدات العائمة لزورق مطاطي بعرض البحر حيث تم توقيفه على بعد 10أميال شمال شاطيء تارقة وعلى متنه 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية من ضمنهم امرأة واحدة كانوا في رحلة سرية نحو السواحل الإسبانية, حسبما ذكره نفس المصدر.

وسمحت العملية بحجز زورق مطاطي إضافة إلى محرك بقدرة 40 حصان هذا فيما تم تحويل الموقوفون التسعة عشر الذين ينحدرون من ولايتي عين تموشنت وتيزي وزو إلى المصالح الأمنية للتحقيق في القضية وإستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، كما أشار إليه ذات المصدر.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها لوحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية ببني صاف في أقل من 24 ساعة بعد أن تمكنت أمس الثلاثاء من إحباط محاولة للهجرة السرية ل 8 أشخاص بعرض البحر على بعد 6 أميال بحرية شمال شاطيء بوزجار.