القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عين تموشنت: إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية ل 19 شخصا بعرض البحر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 18:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
عين تموشنت: إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية ل 19 شخصا بعرض البحر

عين تموشنت - تمكن عناصر المجموعة الإقليمية لحرس السواحل ببني صاف (عين تموشنت) اليوم الأربعاء من إحباط مخطط للهجرة السرية ل  19 شخصا بعرض البحر, حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وتمت العملية بعد رصد الوحدات العائمة لزورق مطاطي بعرض البحر حيث تم توقيفه على بعد 10أميال شمال شاطيء تارقة وعلى متنه 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية من ضمنهم امرأة واحدة كانوا في رحلة سرية نحو السواحل الإسبانية, حسبما ذكره نفس المصدر.

وسمحت العملية بحجز زورق مطاطي إضافة إلى محرك بقدرة 40 حصان هذا فيما تم تحويل الموقوفون التسعة عشر الذين ينحدرون من ولايتي عين تموشنت وتيزي وزو إلى المصالح الأمنية للتحقيق في القضية وإستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها  في هذا الإطار، كما أشار إليه ذات المصدر.

إقرأ أيضا: الحوار 5+5: الحث على ترقية التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية  

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها لوحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية ببني صاف في أقل من 24 ساعة بعد أن تمكنت أمس الثلاثاء من إحباط محاولة للهجرة السرية ل 8 أشخاص بعرض البحر على بعد 6 أميال بحرية شمال شاطيء بوزجار. 

كلـمات مفتـاحيــة :
عين تموشنت: إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية ل 19 شخصا بعرض البحر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 18:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.24

الأطباء المقيمين يقررون مواصلة الحوار مع وزارة الصحة الأسبوع المقبل

18.01.24

نهب ثروات الصحراء الغربية: التنسيقية الاسبانية سياس-صحراء تطالب باحترام القانون الدولي

18.01.24

الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينظم يوم الاحد المقبل وقفة ترحم في الذكرى ال21 لاغتيال…

18.01.24

البليدة: ارتفاع إنتاج الحمضيات بنسبة تجاوزت ال 100 بالمائة منذ سنة 2000

18.01.24

41 قتيلا و80 جريحا في انفجار سيارتين أمام مسجد ببنغازي شمال شرق ليبيا

18.01.24

عين تموشنت: إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية ل 19 شخصا بعرض البحر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.22

السكن الترقوي المدعم: إجراءات جديدة لتشجيع المرقين على الانجاز

18.01.22

الحوار 5+5: استنكار رؤساء الدبلوماسية للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

18.01.22

تقدم الأشغال بنسبة 80 % بالملعب الأولمبي و ملحقاته لولاية وهران

18.01.22

قصبة الجزائر: جمعيات تدعوا إلى التطبيق "الصارم" لمخطط الحفظ

18.01.22

حوار 5+5: إعلان الجزائر يكرس مبدأ الحوار السياسي لحل الأزمات في المنطقة

18.01.22

جيدو/ الجائزة الكبرى بتونس-2018: المصارع إلياس بويعقوب  ينهي المنافسة في المركز الخامس 