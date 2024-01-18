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توقيف أزيد من 200 مشتبه فيه وحجز أكثر من 900 قرص مهلوس بالعاصمة   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 16:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف 200 مشتبه فيه بولاية الجزائر لتورطهم في مختلف الجرائم من بينها حيازة والمتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات المصدر، فإنه " بعد تنفيذ قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء بالعاصمة أسفرت عن توقيف 208 مشتبه فيه لارتكابهم مختلف الجرائم من بينها حيازة و المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و حمل سلاح محظور".

 

وأوضح ذات المصدر أن هذه المداهمات أسفرت عن حجز 971 قرصا من المؤثرات العقلية وكذا كمية من الكيف المعالج (دون تحديد الكمية) بالإضافة إلى 620 وحدة  من المشروبات الكحولية فضلا على أسلحة بيضاء من مخلف الأنواع و الأحجام حيث  كانت تستعمل هذه الأسلحة للسطو و الاعتداء على المواطنين"، يبرز ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف أزيد من 200 مشتبه فيه وحجز أكثر من 900 قرص مهلوس بالعاصمة   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 16:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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