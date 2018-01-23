قصبة الجزائر: ضرورة إدماج السكان في عملية التأهيل

الجزائر - شدد خبراء جزائريون وأجانب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة إدماج السكان في عملية تأهيل شاملة لقصبة الجزائر المصنفة ضمن التراث العالمي منذ 26 سنة.

واعتبر مشاركون -في ندوة متبوعة بنقاش في إطار الملتقى الدولي حول قصبة الجزائر- أن ادماج السكان في عمليات التأهيل يعتبر من "مفاتيح نجاح" هذه العملية التي تتطلب "استراتيجية مدروسة والكثير من الوقت".

وقالت الخبيرة التركية زينب أنليل يلدز من جامعة اسطمبول التقنية أن القصبة لا تزال "جميلة وملهمة" رغم أن "العديد من هياكلها" بحاجة إلى إعادة التأهيل خصوصا في ظل انهيار العديد من مبانيها القديمة بسبب العوامل البشرية والطبيعية.

وأوضحت الأكاديمية أن تأهيل القصبة يحتاج إلى "استراتيجية وللكثير من الوقت" مشددة في هذا السياق على أهمية "التعاون مع السكان وإدماجهم" في هذه العملية باعتباره "شرط ضروري" للنجاح.

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وأكدت من جهتها الخبيرة الايطالية غيوليا أناليندا ناغليا من جامعة باري التقنية أن القصبة جميلة بمبانيها القديمة وهندستها ولكنها تعاني من "إهمال" العديد من هذه المباني التي انهار بعضها ل"عدم الترميم" وكذا "الارتفاع الكبير" في عدد السكان ما تسبب في "ضياع الانسجام العام" للمكان.

وأضافت المتحدثة أن الوقت "لم يفت لإعادة تأهيلها" من خلال "استراتيجية شاملة" تشارك فيها كل من السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني.

واعتبر المهندس المعماري وابن القصبة جعفر لسبت أنه "لا يجب انتظار تطبيق القوانين" لترميم القصبة وإنما يجب "إدماج السكان" مباشرة في هذه العملية من خلال منحهم "حق ترميم منازلهم بأنفسهم وفق المعايير المطلوبة" وهي الطريقة التي كانت مطبقة بنجاعة خلال العهد العثماني كما قال.

وتختتم مساء اليوم أشغال الملتقى الدولي حول حماية وتنشيط قصبة الجزائر الذي يهدف إلى إبراز تجارب المدن القديمة عبر العالم في حفظ تراثها وترقية الحياة الاجتماعية لسكانها وكذا نشاطهم الاقتصادي والثقافي وهذا من أجل الاستفادة منها في وضع خارطة طريق لتأهيل أمثل لقصبة الجزائر.