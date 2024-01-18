مؤسسة النقل "إيتوزا" : تسجيل تنقل قرابة 38 مليون مسافر عبر خطوطها خلال سنة 2017

الجزائر - قارب عدد المسافرين الذين تنقلوا خلال سنة 2017 عبر حافلات وخطوط النقل التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا" 38 مليون مسافر سنويا أي بمعدل 150 ألف راكب يوميا, حسبما أفاد به اليوم الإثنين المدير العام للمؤسسة.

وأوضح السيد عبد القادر بلميلود ل/واج أن اٍرتفاع عدد الزبائن الذين تنقلوا عبر حافلات وخطوط النقل التابعة للمؤسسة وقد قارب 38 مليون زبون سنة 2017 مقابل نحو 27 مليون مسافر خلال سنة 2016 راجع إلى تدعيم حظيرة المؤسسة ب 300 حافلة جديدة تم استئجارها وكذا ارتفاع أسطول المؤسسة بعد إستلام حافلات اثر توقيع صفقات لإقتناء زهاء 300 حافلة بقيمة 6 مليار دج لتخفيف الضغط وتوفير خدمة نوعية للمواطنين.

وأشار الى أنه سيتم المصادقة يوم 31 يناير الجاري على الإتفاقية الموقع عليها مؤخرا كصفقة بالتراضي بين مؤسسة "ايتوزا" و شركة "ألجيريان موتورز سرفيس -مرسديس بنز" لاقتناء 100 حافلة للنقل الحضري من نوع "كونكتو" بقيمة تقارب 3 مليار دج يتم استغلالها على مستوى خطوط وسط العاصمة.

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وذكر المصدر أن مؤسسة "ايتوزا" استلمت وضمن صفقة لشراء 180 حافلة بقيمة تقارب 3 مليار دج من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة لحد الساعة على 82 حافلة منها 10 حافلات سنة 2017 وذلك في انتظار استلام 98 حافلة أخرى تدريجيا.

ومن اجل دعم و توزيع شبكة و خطوط النقل تم اقتناء 20 حافلة صغيرة بسعة 25 مقعد وقد تم استلام منها 8 حافلات في غضون 2017 م في إنتظار تسلم 12 حافلة أخرى قريبا إلى جانب إقتناء 15 أخرى ضمن برنامج تدعيم النقل الخاص بالمؤسسات.

من جهة أخرى، ستدخل حيز الخدمة في غضون شهر فبراير القادم 60 حافلة بسعة 100 مقعد ضمن حصة 100 حافلة بموجب صفقة " ألجيريان موتورز سرفيس - مرسيديس بنز" ثم حصة 40 حافلة سبتمبر القادم ضمنها حصة من 20 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي "جي ان سي".

وفي ذات الشأن أفاد السيد بلميلود أنه تم في إطار مشاريع 2017 لعصرنة وتحديث وسائل المؤسسة إقتناء تجهيزات ضمنها 5 شاحنات هي بمثابة ورشات متنقلة مجهزة للتكفل بصيانة أعطاب الحافلات وكذا تزويد قرابة 670 حافلة بنظام تحديد الآلي للموقع فضلا على تنفيذ أشغال تهيئة وترميم لمقراته.

وأشار الى أن المؤسسة تولي أهمية للتكوين ضمن برنامجها الإستراتيجي لعصرنة قطاع النقل ومستخدميه من أجل تعزيز الخدمة العمومية حيث تم تخصيص ما يناهز 14 مليون دج سنة 2017 للتكوين التي مس السائقين والإطارات وعمال الصيانة مقابل 11 مليون سنة 2016 .

وتشغل مؤسسة إيتوزا أزيد من نسبة 15 بالمائة من حظيرة النقل بالعاصمة مقابل 70 بالمائة للخواص ,ويصل عدد موظفيها قرابة 3700 عامل منها زهاء 1200 سائق وقرابة 1100 قابض وأزيد من 500 عامل في مجال الصيانة يعملون بنظام المداومة في حين وفرت قرابة 700 منصب شغل جديد خلال سنة 2017.

وأبرز المتحدث أن شبكة خطوط المؤسسة التي تقارب 150 خطا بما فيها 74 خط للحافلات المستأجرة و 72 خط كلاسيكي ضمنها 21 خط ليلي بالعاصمة تؤمن خدماتها على امتداد 2689 كلم لأزيد من 3 ملايين ساكن.

وقد استحدثت المؤسسة حسبه مركزا تكوينيا لحاملي رخص السياقة للحصول على شهادات الكفاءة المهنية في تخصصات نقل الأشخاص و نقل البضائع بالإضافة لنقل المواد الخطيرة حيث يتلقى السائقون قرابة 70 سائق موزعين عبر 6 أقسام لمدة 15 يوما دروسا عبر دورات تكوينية مشيرا إلى أن أبواب المركز مفتوحة أمام المؤسسات الراغبة في تكوين سائقيها.

وقال أن وحدة إنتاج التذاكر المغناطيسية التابع للمؤسسة بسطاوالي ستقوم بعد تجسيد مشروع توحيد تذكرة جميع وسائل النقل الحضري بالعاصمة سواء المترو والترامواي وحافلات إيتوزا والقطارات أو التيليفريك " بإنتاج طلبية أولى تقدر ب 32 مليون تذكرة مترو حيث سيتم مطابقة هذه الوحدة مع المعايير اللازمة لإنتاج التذاكر المغناطيسية بمساعدة شركة "اش بي تكنولوجي".

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وأوضح أنه بعد الإعداد لدفتر شروط سيتم خلال شهر فبراير القادم الإعلان عن مناقصة وطنية لاستئجار قرابة 200 حافلة تابعة للقطاع الخاص لتعمل لصالحها وذلك لتدعيم الخطوط ستدخل الخدمة بداية من يوليو القادم كما سيشترط على المتعامل أن لا يتجاوز الحافلة 5 سنوات في 1 يناير 2018 .

وقال المتحدث ان دخول هذه الحافلات حيز الخدمة سيسمح بفتح أزيد من 800 منصب شغل جديدة في انتظار فتح مناصب عمل جديدة بدخول حافلات أخرى ينتظر اقتناؤها واستئجارها مستقبلا ضمن المشاريع المسجلة .

وتعمل المؤسسة حسب مسؤولها من خلال هذه المشاريع على مواكبة التغيير الذي مس خريطة توزيع السكنات بالعاصمة و الذي عرف خلال السنوات الاخيرة تغيرا ملحوظا لاسيما و ان الامر يتعلق بترحيل أزيد من 50.000 عائلة.