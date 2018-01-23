الحكم بالبراءة لمحكوم عليه بالإعدام في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة 

مستغانم - أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء مستغانم اليوم الثلاثاء حكما بالبراءة في حق أحد المحكوم عليهم بالإعدام في جناية تكوين والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة والخطف والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وكان قد صدر حكم غيابي على المعني (62 سنة) في قضية تتعلق بالخطف والقتل لأحد الأشخاص بمنطقة جديوية بولاية غليزان من قبل جماعة إرهابية سنة 1994.

وذكر المتهم أمام محكمة الجنايات أنه لم يكن موجودا بمسرح الجريمة خلال تنفيذ العملية المسلحة وأنه لا علاقة له بالجماعة الإرهابية المذكورة في ذلك الوقت.

واستفاد المعني الذي ينحدر من ولاية غليزان من إجراءات العفو في إطار قانون الرحمة في منتصف التسعينات قبل أن يفاجأ بالحكم القضائي بالإعدام الصادر سنة 1998 عند استخراجه لصحيفة السوابق العدلية قبل سنوات.

وطالبت النيابة العامة ومحامي الدفاع بتطبيق القانون خاصة أن المتابعات القضائية ضد المتهم بالانتماء إلى "الجيش الاسلامي للإنقاذ المحظور" بمنطقة وادي ارهيو بولاية غليزان ونشاطه في تفكيك الشاحنات والمركبات المسروقة لصالح ذات التنظيم سقطت بإجراءات قانون العفو.

يذكر أن المعني قام بتسليم نفسه طواعية للجهات الأمنية بغليزان ثم تم تحويله إلى ولاية وهران قبل الإفراج عنه نهائيا بعد ستة أشهر ليعود إلى الحياة العادية والطبيعية.

للإشارة، انطلقت أمس بمجلس قضاء مستغانم الدورة الجنائية الأولى لسنة 2018 التي ستنظر في 24 قضية جنائية بينها ست قضايا قتل وخمس قضايا تزوير وقضيتي إرهاب.