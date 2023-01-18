القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع ترامواي ورقلة : أكثر من 90 في المائة نسبة تقدم تجارب الخط وكلها ''ناجحة''  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 16:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
مشروع ترامواي ورقلة : أكثر من 90 في المائة نسبة تقدم تجارب الخط وكلها &#039;&#039;ناجحة&#039;&#039;  

ورقلة  - سجلت التجارب التقنية لمشروع خط ترامواي ورقلة نسبة تقدم بأكثر من 90 في المائة وكلها ''ناجحة ''، حسبما أفاد به لـ"وأج" اليوم الثلاثاء مدير المشروع.

وستسمح هذه العملية التي انطلقت منذ شهر مايو المنصرم ولا زالت متواصلة بضمان تشغيل جميع الهياكل والمنشـآت بما في ذلك العربات والسكة الحديدية في أحسن  الظروف تحسبا لدخول خط ترامواي ورقلة حيز الإستغلال التجاري في منتصف شهر مارس المقبل، كما أوضح مولاي العربي.

 إقرأ أيضا: "تسليم الشطر الأول من توسعة ترامواي قسنطينة خلال 2018"

وستضمن هذه الوسيلة العصرية للنقل الحضري فور دخولها حيز الخدمة الفعلية نقل أزيد من 3.000 راكب / الساعة على مسافة تقدر ب 7ر9 كلم عبر ما يقرب من 15 محطة  توقف وذلك انطلاقا من حي النصر  بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية نحو المجمع  التجاري بوسط مدينة ورقلة مرورا بشارعي أول نوفمبر والجمهورية،  يضيف ذات  المتحدث.

يذكر أن المرحلة الأولى للمشروع التي تشمل إنجاز المنشآت والبناء قد أوكلت  للمجمع الإسباني ''روفر-ألسيا /أسينيا الينكور / بينما تكفلت الشركة الفرنسية  ''أستوم'' بإنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي تتعلق بالأنظمة، حسب  البطاقة التقنية للمشروع.

إقرأ أيضا: ترامواي سيدي بلعباس يدخل حيز الخدمة فعليا والمواطنون يثمنون هذا المكسب 

وفيما يخص الأثر الإجتماعي لهذا الإستثمار الهام، فإنه ينتظر منه أن يوفر أزيد من 430 منصب شغل دائم (تقنيين وعمال ومناصب أخرى مختلفة ) لاسيما لفائدة  اليد العاملة المحلية, مثلما تمت الإشارة إليه. 

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 17:22
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع ترامواي ورقلة : أكثر من 90 في المائة نسبة تقدم تجارب الخط وكلها ''ناجحة''  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 16:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.23

منتدى دافوس: عرض تصور الجزائر حول تسوية النزاعات

18.01.23

صناعة السيارات: دعوة المؤسسات الصينية إلى الاستثمار في الجزائر  

18.01.23

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية واسترجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة  بتمنراست

18.01.23

إطلاق أرضية معلوماتية موجهة للفلاحين قريبا

18.01.23

ماكرون أعرب عن "قناعته الشخصية" بان موريس اودان قد قتل على يد الجيش الفرنسي 

18.01.23

بن غبريت تستعرض في لندن المقاربة الجزائرية لتحسين نوعية التعليم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.22

السكن الترقوي المدعم: إجراءات جديدة لتشجيع المرقين على الانجاز

18.01.22

الحوار 5+5: استنكار رؤساء الدبلوماسية للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

18.01.22

تقدم الأشغال بنسبة 80 % بالملعب الأولمبي و ملحقاته لولاية وهران

18.01.22

حوار 5+5: إعلان الجزائر يكرس مبدأ الحوار السياسي لحل الأزمات في المنطقة

18.01.22

قصبة الجزائر: جمعيات تدعوا إلى التطبيق "الصارم" لمخطط الحفظ

18.01.23

منح الجائزة الكبرى لمهرجان السمعي البصري لوهران للفيلم القصير "هيومن"