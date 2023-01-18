مشروع ترامواي ورقلة : أكثر من 90 في المائة نسبة تقدم تجارب الخط وكلها ''ناجحة''  

ورقلة - سجلت التجارب التقنية لمشروع خط ترامواي ورقلة نسبة تقدم بأكثر من 90 في المائة وكلها ''ناجحة ''، حسبما أفاد به لـ"وأج" اليوم الثلاثاء مدير المشروع.

وستسمح هذه العملية التي انطلقت منذ شهر مايو المنصرم ولا زالت متواصلة بضمان تشغيل جميع الهياكل والمنشـآت بما في ذلك العربات والسكة الحديدية في أحسن الظروف تحسبا لدخول خط ترامواي ورقلة حيز الإستغلال التجاري في منتصف شهر مارس المقبل، كما أوضح مولاي العربي.

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وستضمن هذه الوسيلة العصرية للنقل الحضري فور دخولها حيز الخدمة الفعلية نقل أزيد من 3.000 راكب / الساعة على مسافة تقدر ب 7ر9 كلم عبر ما يقرب من 15 محطة توقف وذلك انطلاقا من حي النصر بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية نحو المجمع التجاري بوسط مدينة ورقلة مرورا بشارعي أول نوفمبر والجمهورية، يضيف ذات المتحدث.

يذكر أن المرحلة الأولى للمشروع التي تشمل إنجاز المنشآت والبناء قد أوكلت للمجمع الإسباني ''روفر-ألسيا /أسينيا الينكور / بينما تكفلت الشركة الفرنسية ''أستوم'' بإنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي تتعلق بالأنظمة، حسب البطاقة التقنية للمشروع.

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وفيما يخص الأثر الإجتماعي لهذا الإستثمار الهام، فإنه ينتظر منه أن يوفر أزيد من 430 منصب شغل دائم (تقنيين وعمال ومناصب أخرى مختلفة ) لاسيما لفائدة اليد العاملة المحلية, مثلما تمت الإشارة إليه.