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نحو إعادة تهيئة حيي بلوزداد و الحامة و واجهتيهما البحرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 15:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
نحو إعادة تهيئة حيي بلوزداد و الحامة و واجهتيهما البحرية

الجزائر- سيعرف حيي بلوزداد (بلكور سابقا) و الحامة بالجزائر العاصمة و واجهتيهما البحرية إعادة تهيئة شاملة في إطار مشروع نموذجي و الذي تعكف وزارة السكن والعمران والمدينة على وضع لمساته الأخيرة، حسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء وزير القطاع عبد الوحيد طمار.

و أوضح الوزير في تصريح لواج عقب استقباله لرئيسة وحدة الدول العربية لمنظمة اليونسكو ندا الحسان أن هذه العملية، الأولى من نوعها، تهدف إلى إعطاء وجه جديد للحيين العاصميين اللذان يمتدان على مساحة تقدر بحوالي 10 هكتارات" و ذلك دون تحديد تاريخ انطلاقها.

و سيسمح المشروع -حسب قوله- بترميم النسيج العمراني الموجود بالحيين و بناء عمارات و مباني جديدة و كذا خلق مساحات خضراء و فضاءات تنعش الحياة الاجتماعية و الاقتصادية بهذه المنطقة.

و أكد السيد طمار انه في حالة نجاح هذا المشروع الذي سيتم بمشاركة السلطات المحلية لولاية الجزائر ستعمم التجربة على مناطق أخرى عبر الوطن.

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آخر تعديل على الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 18:37
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نحو إعادة تهيئة حيي بلوزداد و الحامة و واجهتيهما البحرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 15:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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