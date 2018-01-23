خبراء دوليون يؤكدون على أهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في سياسات حفظ التراث بالمدن القديمة

الجزائر - أكد خبراء دوليون امس الاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في سياسات حفظ التراث بالمدن القديمة مع مراعاة متطلبات الحاضر وكذا خصوصية كل مدينة.

وقدم خبراء من كوبا وإسبانيا وإيطاليا وتونس -في ندوة في إطار الملتقى الدولي حول القصبة- تجارب بلدانهم في مجال حفظ التراث ببعض المدن القديمة واهتمامها بترقية النشاط الاقتصادي والثقافي وتحسين الخدمات الاجتماعية للسكان وكذا التهيئة العمومية العصرية لتلك الحواضر التاريخية.

وقدمت الكوبية مادلين ميننديز من جامعة سان جيرونيمو بهافانا تجربة بلدها في إعادة تهيئة المدينة القديمة للعاصمة الكوبية وتراثها المعماري من خلال تقديم صورة عن بعض الترميمات التي مست أهم معالمها مع التأكيد على "ضرورة ادماج المواطن" في هذه السيرورة من خلال برامج ثقافية واقتصادية واجتماعية مختلفة.

وفي مداخلة حول المدينة القديمة لبرشلونة قدم المهندس المعماري الاسباني جوردي غارثيس ورقة حول إعادة تأهيل بعض بنايات برشلونة القديمة على غرار متحف بيكاسو مع إعطائها بعض اللمسات العصرية التي "لا تمس بجوهرها التاريخي".

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كما قدم مواطنه مارك أوريل سانتوس رويث -وهو مدير الهندسة المعمارية والتراث بمدينة برشلونة- لمحة تاريخية حول مختلف التحولات العمرانية التي مست المركز التاريخي لبرشلونة في الفترة من 1985 وإلى غاية 2014 ومختلف التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي رافقتها.

وأما الخبيرة الايطالية غيوليا أناليندا ناغليا من جامعة باري التقنية فقد أبرزت في مداخلتها التأهيل "المميز" الذي مس المركز التاريخي القديم لمدينة باري منذ بدايات عام 2000 سواء من ناحية حفظ التراث وإعادة تأهيله أو من ناحية استرجاع المساحات العمومية واستغلالها وكذا تطوير النشاط الاقتصادي بالمدينة وترقية المستوى المعيشي لسكانه وأيضا التهيئة العمومية الشاملة.

وفي مداخلته حول المدينة القديمة لتونس قدم المهندس المعماري والمدير العام ل"جمعية صيانة مدينة تونس" التونسي زبير موحلي ملخصا حول أهم عمليات التأهيل والتثمين التي مست هذه الحاضرة التاريخية وخصوصا معالمها البارزة مشددا خصوصا على أهمية اتباع سياسة جادة في الإسكان وإعادة الإسكان وكذا ضرورة إدماج جمعيات المجتمع المدني في هذه العملية ومساعدة السكان في إعادة ترميم بناياتهم من خلال قروض مع إلزامهم احترام المعايير المتبعة.

وتختتم اليوم الثلاثاء أشغال الملتقى الدولي حول حماية وتنشيط قصبة الجزائر الذي يهدف إلى إبراز تجارب المدن القديمة عبر العالم في حفظ تراثها وترقية الحياة الاجتماعية لسكانها وكذا نشاطهم الاقتصادي والثقافي وهذا من أجل الاستفادة منها في وضع خارطة طريق لتأهيل أمثل لقصبة الجزائر.