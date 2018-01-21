القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ولاية الجزائر تشرع في تحضير ملف لتصنيف حديقة التجارب بالحامة كإرث عالمي 

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرات
ولاية الجزائر تشرع في تحضير ملف لتصنيف حديقة التجارب بالحامة كإرث عالمي 

الجزائر - شرعت مصالح ولاية الجزائر في تحضير ملف خاص  بحديقة التجارب بالحامة لتصنيفها كإرث عالمي, حسبما ما صرح به اليوم السبت  والي الولاية السيد عبد القادر زوخ الذي كشف عن تنظيم ندوة دولية حول هذا  المعلم مستقبلا من اجل دعم فرصة الحديقة لتحظى بالمكانة العالمية التي تستحقها.

وأوضح الوالي زوخ على هامش زيارة وفد عن منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة لحديقة الحامة في إطار تنظيم وزارة الثقافة لندوة دولية حول مدينة  القصبة العتيقة ان  تصنيف حديقة التجارب  كإرث عالمي يتطلب اجراءات معينة و قد  شرعت الولاية "فعليا " في تحضير الملف الخاص بذلك في انتظار عرضه على لجنة  وطنية مع تنظيم ندوة دولية مستقبلا لتعزيز و دعم فرصة تصنيفها .

من جهته، قال السيد بولحية عبد الكريم مدير الحديقة في تصريح ل/واج ان كل  الظروف تسير لصالح تصنيف الحديقة كارث عالمي مذكرا بحصيلة سنة 2017 التي عرفت خلالها الحديقة زيارة ما لا يقل عن 1.8  مليون زائر ي مقارنة بسنة 2016 أين استقبلت الحديقة ازيد من 1.4 مليون شخص ,فيما سجل توافد ما نحو 18.600 زائر  على الحديقة خلال اول ايام السنة الجديدة 2018.

 

إقرأ أيضا: حديقة التجارب للحامة بالعاصمة استقطبت أزيد من 1.8 مليون زائر خلال سنة 2017

وتميزت عملية تسيير هذا الفضاء الذي يعد بمثابة رئة الجزائر العاصمة خلال  السنة المنقضية بتحويله الى مؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لمصالح الولاية , كما  عرفت الحديقة السنة الماضية إطلاق مشروع جرد ممتلكاتها الطبيعية بهدف إدراجها  مجددا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دولياي حيث تم تنصيب مجلس علمي للعمل على إعادة بعث الجرد و التصنيف داخل الحديقة لتثمين مكتسباتها الطبيعية  و العمرانية والتاريخية. 

كما استرجعت تماثيل الحديقة الانجليزية  بحديقة التجارب بالحامة و التي تمثل  رؤيا النحات والفنان الفرنسي "إميل جون جوزف قوديسار" للتقاليد و العادات  الاصيلة لمختلف نواحي الوطن ,رونقها الأصلي خلال سنة 2017  بعد انتهاء اشغال ترميمها التي جاءت لتدارك  "حالة  التشويه و التدهور" الذي وصلت اليه جراء  ممارسات غير مسؤولة من قبل مرتادي الحديقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة  يضيف  المتحدث.

 

إقرأ أيضا: تماثيل حديقة الحامة بالجزائر العاصمة تسترجع رونقها بعد انتهاء أشغال ترميمها 

وتميزت سنة 2017 ايضا بولادة اللبؤة "كايلا''  التي كان لها النصيب الاكبر  من الاهتمام من قبل المشرفين على حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب,  باعتبار ان ولادة نوع السنوريات في الأقفاص من الأمور القليلة الحدوث , و يمكن اليوم  لزوار الحديقة ان يستمتعوا بمشاهدة هذه اللبؤة الصغيرة بعد ان تم إيداعها بقفص متاح للزيارة .

 

يذكر أن حديقة التجارب التي أسست سنة 1832 تتربع على مساحة 32 هكتارا و تمت إعادة فتحها  للزوار سنة 2009 بعد أشغال إعادة تهيئة و تحديث استمرت مدة خمس سنوات.

كلـمات مفتـاحيــة :
ولاية الجزائر تشرع في تحضير ملف لتصنيف حديقة التجارب بالحامة كإرث عالمي 
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.21

الجزائر تدعو لإدراج البعدين الأمني والتنموي في مقاربة شاملة لمواجهة مسألة الهجرة

18.01.21

كرة القدم: سحب تسيير البطولة المحترفة من الرابطة الوطنية المحترفة وتعيين مكتب مؤقت   

18.01.21

مالطا ترغب في تطوير تعاونها مع الجزائر

18.01.21

الجزائر-اتحاد اوروبي: مساهل وهان يبحثان تعزيز التعاون 

18.01.21

بن صالح في مونروفيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الليبيري الجديد

18.01.21

طواف تروبيكال اميسا بونغو (الجولة  السابعة والاخيرة): رقيقي في  المركز الثالث و فوز…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.15

لقاء وطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الخميس القادم

18.01.15

تطبيق الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

18.01.15

الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا للأساتذة

18.01.15

مشاركة الديوان الوطني للسياحة في الطبعة ال38 للمعرض الدولي للسياحة "فيتور مدريد" بإسبانيا…

18.01.15

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 17ر67 دولارا للبرميل

18.01.15

الإشادة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم