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امن ولاية الجزائر : توقيف 9 أشخاص و حجز أزيد من 1100 قرص مهلوس بمقاطعة بئر مراد رايس 

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

الجزائر - أوقفت مصالح امن ولاية الجزائر تسعة (09)  أشخاص مشتبه فيهم بتورطهم في قضايا مختلفة متعلقة بالحيازة و الترويج للمخدرات  والأقراص المهلوسة حيث تم حجز ما لا يقل عن 1100 قرص مهلوس , حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لأمن الولاية.

وأوضح البيان ان الموقوفين التسعة تورطوا في قضايا تخص الحيازة و الترويج  للمخدرات والأقراص المهلوسة وكذا حيازة أوراق نقدية من العملة الوطنية المزورة  مع عرضها للتداول في السوق، و قد تم على إثرها حجز (1134) قرص مهلوس و (170)  غرام من القنب الهندي  و مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم، إضافة إلى 10 ملايين سنتيم مزورة ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

وحسب  نفس المصدر فان مجموع القضايا هذه عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية  لبئر مراد رايس، فالمتعلقة بحيازة المخدرات و الأقراص المهلوسة لغرض ترويجها  والمتاجرة فيهاي تمّت معالجتها إما عن طريق معلومات أمنية مؤكدة أو من خلال  عمليات تفتيش روتينية على مستوى نقاط المراقبة و التفتيش بقطاع الاختصاصي إذ أسفرت هذه العمليات على توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم في عمليات مختلفة بعد  إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، أو من خلال تفتيش منازلهم استنادا على إذن  نيابيي و أسفر ذلك على اكتشاف (1134) قرص مهلوس، (170) غرام من القنب الهندي، (14) مليون سنتيم من عائدات المتاجرة في السموم ومجموعة من الأسلحة البيضاء  المحظورة.

 كما تمكنت نفس المصالح من خلال معلومة أمنية من توقيف (03) أشخاص كانوا  يقومون بترويج أوراق نقدية من فئة (2000) دينار على مستوى أحد الأحياء بقطاع  الاختصاصي حيث عثر بحوزتهم على (51) ورقة نقدية مزورّة تحمل نفس الرقم التسلسلي سواء العلوي أو السفلي.

 

وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بهاي تم تقديم المشتبه فيهم أمام  وكيل الجمهورية المختص إقليمياي أين أمر بوضع (07) منهم الحبس المؤقت، في حين  وضع (02) منهم تحت الرقابة القضائية.

كلـمات مفتـاحيــة :
امن ولاية الجزائر : توقيف 9 أشخاص و حجز أزيد من 1100 قرص مهلوس بمقاطعة بئر مراد رايس 
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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