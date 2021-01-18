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الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تحترف سرقة المركبات بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

 الجزائر - تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا أحسن  (غرب الجزائر العاصمة) من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تتراوح  أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة تحترف سرقة المركبات تنشط على محور الجزائر  العاصمة والبليدة, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية .

وحسب هذا البيان  فان وقائع القضية التي عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك  الوطني ببابا أحسن الأسبوع الفارط ترجع إلى شكوى من طرف رعية أجنبية (جنسية  تركية) مفادها تعرضه لسرقة مركبته من نوع "داسيا لوقان" حينما كان متوجها لمقر  عمله بولاية البليدة .

وأوضح  نفس الصدر أنه بعد مباشرة الفرقة تحرياتها لتحديد هوية المتورطين  وإيقافهم بين التحقيق أن الطريقة التي تمت بها سرقة مركبة الضحية هي نفسها  الطريقة المنتهجة في سرقة مركبتين خلال 3 أشهر الماضية  حيث يقوم أفراد  العصابة بترصد الضحية وتتبعه بمركبة ثانية ليصطدموا به عمدا على مستوى إحدى  الممهلات وبعد ترجل الضحية لتفقد مركبته يقومون بمباغتته وسرقة السيارة .

وبعد تكثيف التحريات تم توقيف جميع أفراد العصابة من بينهم رئيسها الذي تبين  أنه مبحوث عنه من طرف مختلف الأجهزة الأمنية في قضايا تتعلق بسرقة مركبات  وانتحال صفة الغير وكذا التهديد بالعنف.

 

وتم تقديم المتورطين في قضية الحال أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة  الشراقة الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية لتورطهم في جناية تكوين  جمعية أشرار والسرقة مع ظرفي التعدد واستعمال مركبة .

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الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تحترف سرقة المركبات بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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