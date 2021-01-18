بشار : برنامج تلبيس بالإسفلت أزيد من 1.400 كلم من مسالك غير معبدة بالمناطق الحدودية بالولاية

بشار - أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان مساء أمس السبت ببشار عن استفادة هذه الولاية من برنامج يستهدف تلبيس بالإسفلت مسالك غير معبدة بالمناطق والقرى الحدودية على مسافة 1.400 كلم من أجل ربطها مع المراكز الحضرية الكبرى بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن "هذا البرنامج الذي يندرج ضمن مسافة إجمالية قدرها 16.000 كلم من المسالك التي ستعرف نفس العملية عبر الوطن الذي وضعته الدولة ي ويهدف أساسا إلى هيكلة و تنظيم هذه المناطق من أجل استحداث ديناميكية لإنشاء مناصب شغل و استقطاب الإستثمارات وكذا توفير الظروف المحفزة لجلب المستثمرين نحو المؤهلات التي تتيحها المناطق الحدودية في جميع القطاعات".

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و قال وزير الأشغال العمومية و النقل أن " هذه العملية سوف تسمح أيضا بإدماج هذه المناطق و الجماعات الحدودية للوطن ضمن حيز التنمية في الولايات المعنية بغرض إحداث تفاعل بين كل الفاعلين و تحقيق تكامل في بعض الأنشطة و تطوير هياكل قاعدية مكيفة مع الأهداف المسطرة و حماية النظم الإيكولوجية من خلال حماية البيئة و تسيير تقنين الموارد المائية بالإضافة إلى ضمان سيولة مرورية و تأمين هذه المناطق".

وأشار الوزير الذي أعلن عن هذا البرنامج الجديد خلال تفقده مشروع تلبيس بالإسفلت للمسلك الرابط بين المنطقة الحدودية بوسير على مسافة 38 كلم بالطريق الوطني رقم (6) و أيضا بمقر البلدية الحدودية لبني ونيف (110 كلم شمال بشار) بغلاف مالي قدره 337 مليون دج بأن " هذه المشاريع سوف تسمح بالإضافة إلى ذلك بفك العزلة تماما عن هذه المنطقة و تأمينها".

وقبل ذلك, تفقد الوزير أشغال إنجاز طريق يقدر طوله بحوالي 30 كلم يربط مصنع الإسمنت المستقبلي لبن زيرق ( 50 كلم شمال بشار) بالطريق الوطني رقم (6) و ذلك في إطار برنامج يضم 70 مشروع طرقات و أشغال عمومية رصد له غلافا ماليا بقيمة 44 مليار دج و الذي من المنتظر أن يشمل أرضية للمروحيات التابعة للجيش الوطني الشعبي في إطار مراقبة و تأمين المناطق الحدودية و المنطقة بصفة عامة ي حسب ما أوضحت إطارات محلية لقطاع الأشغال العمومية.

وبمقر البلدية الحدودية لحمر ( 35 كلم شمال بشار) دشن السيد زعلان رسميا شطر يقدر ب 21 كلم من طريق ولائي الذي تم تجدديه بالكامل مع إنجاز منشأة فنية بغلاف مالي يقارب 214 مليون دج.

وقد تعرض هذا الشطر من الطريق الولائي لانهيار كامل جراء سوء الأحوال الجوية التي شهدتها الولاية خلال السنتين الأخيرتين،، مما استدعى إطلاق أشغال للتكفل به و تحديثه بالنظر لأهميته في ضمان يولة مرورية بالنسبة لمنطقتين أخريتين وهما بوقايس و موغل المجاورتان لبلدية لحمري مثلما تمت الإشارة إليه .

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واختتم السيد زعلان زيارته بمقر الولاية التي استفسر بها حول الأشغال الجارية بشأن إعادة التأهيل الحضري لمدينة بشار و التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 148 مليون دج.

وقد مكنت تلك الأشغال التي تتعلق بتعبيد 60 كلم من الطرقات على مستوى النسيج الحضري لهذه المدينة من تجديد أكثر من 100 كلم من شبكات الصرف الصحي و شبكات الإنارة العمومية بالإضافة إلى مختلف أشغال التهيئة الحضرية و ذلك بغرض تحسين الإطار المعيشي للسكان و تعزيز المرافق الحضرية لمقر الولاية.

وشهدت ولاية بشار تطورا في شبكة طرقاتها الوطنية والولائية وكذا البلدية التي انتقلت من 6.000 إلى 12.000 كلم ي و ذلك من خلال مختلف البرامج و مشاريع الطرقات التي تم إطلاقها منذ 1999 ،حسبما ذكر مسؤولو القطاع الأشغال العمومية.