هزة أرضية ارتدادية بقوة 2ر3 درجات بولاية البليدة

و أوضح نفس المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب 03 كلم جنوب غرب واد جر بولاية البليدة.
وتعد هذه الهزة ارتدادا للهزة الأرضية التي سجلت بواد جر يوم 2 يناير الفارط بشدة 5 درجات حسب المركز.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر-سجلت هزة أرضية ارتدادية بقوة 2ر3 درجات على سلم ريشتر على الساعة ال11 و 18 دقيقة من صباح اليوم الأحد بولاية البليدة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.
و أوضح نفس المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب 03 كلم جنوب غرب واد جر بولاية البليدة.
وتعد هذه الهزة ارتدادا للهزة الأرضية التي سجلت بواد جر يوم 2 يناير الفارط بشدة 5 درجات حسب المركز.