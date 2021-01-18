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هزة أرضية ارتدادية بقوة 2ر3 درجات بولاية البليدة

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 14:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
هزة أرضية ارتدادية بقوة 2ر3 درجات بولاية البليدة

الجزائر-سجلت هزة أرضية ارتدادية بقوة 2ر3 درجات على سلم ريشتر على الساعة ال11 و 18 دقيقة من صباح اليوم الأحد بولاية البليدة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.

و أوضح نفس المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب 03 كلم جنوب غرب واد جر بولاية البليدة.

وتعد هذه الهزة ارتدادا للهزة الأرضية التي سجلت بواد جر يوم 2 يناير الفارط بشدة 5 درجات حسب المركز.

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هزة أرضية ارتدادية بقوة 2ر3 درجات بولاية البليدة
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 14:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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