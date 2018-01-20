القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ورقلة : وضع قواعد علمية للمحافظة على مفردات اللغة الأمازيغية

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

ورقلة -دعا مشاركون في ندوة ثقافية نظمت يوم السبت  ببلدية بلدة أعمر بالولاية المنتدبة تقرت إلى وضع قواعد علمية للمحافظة على  مفردات اللغة الأمازيغية.

وأكد متدخلون من أساتذة ومهتمين بالتراث والثقافة الأمازيغية إلى ''الإسراع''  في وضع قواعد علمية للمحافظة على مفردات اللغة الأمازيغية لحماية الكثير منها  ''من الزوال''.

كما دعوا إلى مواصلة الجهود العلمية من أجل الوصول إلى لغة معيارية تكون غنية  بمفرداتها ي وبكتابة موحدة على غرار بعض اللغات العالمية الأخرى.

وثمن المجتمعون في هذه الندوة بالمناسبة كل المجهودات المبذولة من أجل  المحافظة على اللغة الأمازيغية وترقيتها  وفي مقدمتها ترسيمها لغة وطنية  ورسمية ي ومشروع إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية  والقرار الأخير  الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بترسيم 12 يناير عيدا  وطنيا.

ونظمت هذه الندوة الثقافية التي احتضنتها ثانوية الشهيد العيد بصحراوي ببلدية  بلدة أعمر بالولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة) في إطار الملتقى  الوطني الخامس للعمل التطوعي  الذي نظم بمبادرة من الجمعية الوطنية للشباب  الجزائري المثقف بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية.

للتذكير فقد احتضنت بلدية بلدة أعمر أمس الجمعة فعاليات المحطة الأخيرة من  الاحتفالات الوطنية برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2968 ( أمنزو ن يناير)  بإشراف المحافظة السامية للأمازيغية .

 

وتمثلت بعض مشاهد تلك الاحتفالات المتنوعة في إقامة معارض للصناعات التقليدية  الأمازيغية التي تشتهر بها المنطقة  وأخرى للتمور  وعروض مسرحية وأمسيات  شعرية  وتقديم أناشيد باللغة الأمازيغية  بالإضافة إلى استعراضات  فولكلورية.

كلـمات مفتـاحيــة :
ورقلة : وضع قواعد علمية للمحافظة على مفردات اللغة الأمازيغية
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.20

الجامعي زهير إحدادن في ذمة الله

18.01.20

أويحيى: لا توجد حرب عصب داخل السلطة

18.01.20

الدفع الالكتروني: بريد الجزائر يطلق أرضية نقدية جديدة

18.01.20

مصنع السيارات "بيجو" بوهران : الشروع في الدراسة الجيوتقنية للأرضية المختارة للمشروع

18.01.20

الدورة الوطنية الـ14 للدراجات الهوائية ديدوش مراد/قسنطينة: سيطرة فريق  المجمع البترولي

18.01.20

مساهل يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.15

لقاء وطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الخميس القادم

18.01.15

تطبيق الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

18.01.15

الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا للأساتذة

18.01.15

مشاركة الديوان الوطني للسياحة في الطبعة ال38 للمعرض الدولي للسياحة "فيتور مدريد" بإسبانيا…

18.01.15

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 17ر67 دولارا للبرميل

18.01.15

الإشادة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم