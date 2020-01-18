تسمم 85 شخصا عبر عدة بلديات بالمدية, بعد استهلاكهم لمادة من مشتقات الحليب ذات نوعية مشكوك فيها 

المدية - تعرض 85 شخصا يوم الجمعة الى تسمم غذائي بعد استهلاكهم لمادة من مشتقات الحليب ذات نوعية مشكوك في صلاحيتها, حسبما علمته "واج" من المدير الولائي للصحة.

وأوضح السيد محمدى شقوري ان حالات التسمم الغذائي التي تسببت فيها هذه المادة وهي الحليب المروب (الرايب) قد تم تسجيلها على مستوى بلديات المدية و دراع سمار و اولاد ابراهيم و البرواقية مضيفا ان الهياكل الصحية التابعة لهذه البلديات قد تم تجنيدها للتكفل بهؤلاء الضحايا من بينهم أطفال وأشخاص مسنين.

كما إشار إلى أن الأشخاص ال66 الذين تم إدخالهم بشكل استعجالي الى تلك الهياكل قد تلقوا العلاج الضروري و عادوا إلى بيوتهم في بداية المساء مؤكدا ان 19 شخصا اخر قد تم الابقاء عليهم من اجل المراقبة الطبية ومن المتوقع ان يغادروا بدورهم المستشفيات التي عولجوا فيها تدريجيا مع تحسن حالتهم الصحية.