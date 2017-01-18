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عدل2 : الشروع في توزيع السكنات للمستفيدين عبر 3 ولايات يوم الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 17:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
عدل2 : الشروع في توزيع السكنات للمستفيدين عبر 3 ولايات يوم الخميس

الجزائر- ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره " عدل" في توزيع سكنات لمكتتبي برنامج "عدل 2 " و ذلك غدا الخميس 18 يناير، و ذلك  حسب ما افاد به بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة.

و أشار ذات المصدر أن هذه العملية تدخل في إطار مواصلة برنامج  توزيع سكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل" .

و أفاد بيان الوزارة أن  الولايات المعنية بالعملية هي كل من ولاية الأغواط (300 وحدة سكنية) وولاية سيدي بلعباس (520 وحدة ) وولاية وهران ( 362 وحدة ).

و كان وزير القطاع قد حث خلال اجتماعه الأخير مع مسؤولي شركات الانجاز لتكثيف الجهود من اجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع السكنية المسطرة  في إطار برنامج عدل 2013  في اقرب الآجال.

للتذكير تم خلال ذات الاجتماع وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر حول وتيرة أشغال الورشات إلى غاية تسليم المشاريع المبرمجة.

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عدل2 : الشروع في توزيع السكنات للمستفيدين عبر 3 ولايات يوم الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 17:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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