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وهران: هلاك شخصين غرقا خلال محاولة هجرة غير شرعية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 19:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
وهران: هلاك شخصين غرقا خلال محاولة هجرة غير شرعية

وهران-لقي شخصان مصرعهما (رجل وفتاة قاصر) غرقا يوم الثلاثاء شمال رأس فلكون (عين الترك) خلال محاولة هجرة غير شرعية على متن قارب مطاطي على متنه 17 شخصا، حسب ما علم لدى خلية الاتصال لحراس السواحل لوهران.

وقد تم انتشال الضحية الأولى بعد أربع ساعات من البحث بعرض البحر من قبل وحدات حراس السواحل فيما لفظت الضحية الثانية البالغة من العمر 17 سنة والمنحدرة من ولاية الشلف أخر أنفاسها خلال تحويلها بواسطة مروحية إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 1954 لوهران.

و قد تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى يشير المكلف بالإعلام  لهذه المؤسسة الصحية.

للإشارة فقد خرج هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ال 17 في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء انطلاق من شاطئ سان روك بعين الترك قبل أن يعترضهم حراس السواحل الذين أنقذوا 15 منهم .

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادث.

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وهران: هلاك شخصين غرقا خلال محاولة هجرة غير شرعية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 19:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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