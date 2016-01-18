ونفذت عملية السرقة المسلحة من طرف مجموعة مكونة من أربعة أشخاص ملثمين، حيث قام ثلاثة منهم فور فتح مكتب البريدي باقتحام المبنى و استولوا على الأموال التي كانت في الخزينة قبل أن يفروا على متن سيارة كان ينتظرهم داخلها شريكهم الرابع، وفقا لذات المصادر.
تيزي وزو: سطو على مكتب بريد تيميزارت و سرقة 40 مليون دج
أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 19:12 الفئـة : جهـوي قراءة : 2 مرات
تيزي وزو- تعرض يوم الثلاثاء مكتب بريد بلدية تيميزارت 40 كلم شمال شرق تيزي وزو لعملية سطو تم على إثرها سرقة مبلغ 40 مليون دج، حسبما علم من مصادر أمنية محلية.
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