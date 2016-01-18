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تيزي وزو: سطو على مكتب بريد تيميزارت و سرقة 40 مليون دج

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 19:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
تيزي وزو: سطو على مكتب بريد تيميزارت و سرقة 40 مليون دج

تيزي وزو- تعرض يوم الثلاثاء مكتب بريد بلدية تيميزارت 40 كلم شمال شرق تيزي وزو لعملية سطو تم على إثرها سرقة مبلغ 40 مليون دج، حسبما علم من مصادر أمنية محلية.

ونفذت عملية السرقة المسلحة من طرف مجموعة مكونة من أربعة أشخاص ملثمين، حيث قام ثلاثة منهم فور فتح مكتب البريدي باقتحام المبنى و استولوا على الأموال التي كانت في الخزينة قبل أن يفروا على متن سيارة كان ينتظرهم داخلها شريكهم الرابع، وفقا لذات المصادر.

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تيزي وزو: سطو على مكتب بريد تيميزارت و سرقة 40 مليون دج
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 19:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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