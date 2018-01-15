القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

احتجاجات طلبة تيزي وزو: إعادة تأهيل الإقامات الجامعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 19:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
احتجاجات طلبة تيزي وزو: إعادة تأهيل الإقامات الجامعية

تيزي وزو- توشك عملية إعادة تأهيل الإقامات الجامعية بتيزي وزو على الانتهاء حسبما أفاد به يوم الاثنين مدير الخدمات الجامعية لحسناوة 1 و 2 و 3 و 4 مطمئنا الطلبة الذين تظاهروا سهرة أمس الأحد احتجاجا على ظروف الإيواء السيئة التي يعيشونها.

وقال السيد بلحوسين محمد لوأج أن هذه الأشغال التي تهدف إلى تحسين ظروف الإقامة و توفير للطلبة الإطار اللازم لتكريس وقتهم لدراستهم، قد وصلت نسبة تقدم تناهز "99 بالمائة و سيتم استلامها قريبا، كما تم تجديد التدفئة، حيث تم وضع هذه الأجهزة على مستوى كل الغرف، كما سيتم توفير المياه الساخنة من أجل الاستحمام "، أكد المسؤول.

و في إطار برنامج إعادة التأهيل الذي شمل 10 إقامات جامعية فقد تم القيام بأشغال ترميم للمطاعم والمرافق الصحية، وشبكات التموين بالمياه الصالحة و الصرف الصحي وفق ما أشار إليه.

يذكر أن طلبة إقامة حسناوة 1 قد خرجوا إلى الشارع مساء أمس الأحد لطلب تحسين  ظروف سكنهم داخل الإقامة حيث أراد المتظاهرون القيام بمسيرة ليلية، غير أن قوات الشرطة احتوت الوضع بسرعة.

كلـمات مفتـاحيــة :
احتجاجات طلبة تيزي وزو: إعادة تأهيل الإقامات الجامعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 19:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.15

احتجاجات طلبة تيزي وزو: إعادة تأهيل الإقامات الجامعية

18.01.15

الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا للأساتذة

18.01.15

كشف 10 صواريخ مضادة للأفراد ببرج باجي مختار

18.01.15

تطبيق الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

18.01.15

قايد صالح: القوات المسلحة "تفتخر بما حققته من إنجازات عظيمة ومعتبرة"

18.01.15

الدولة تواصل دعمها للري الفلاحي بالجنوب من خلال مضاعفة حفر الآبار العميقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.08

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في  كل منطقة

18.01.10

يناير 2018: احتفال رسمي برأس السنة الأمازيغية

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.10

قرعة حج 2018: انطلاق التسجيلات ابتداء من يوم الخميس و إلى غاية 31 يناير 

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط