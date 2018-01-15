احتجاجات طلبة تيزي وزو: إعادة تأهيل الإقامات الجامعية

تيزي وزو- توشك عملية إعادة تأهيل الإقامات الجامعية بتيزي وزو على الانتهاء حسبما أفاد به يوم الاثنين مدير الخدمات الجامعية لحسناوة 1 و 2 و 3 و 4 مطمئنا الطلبة الذين تظاهروا سهرة أمس الأحد احتجاجا على ظروف الإيواء السيئة التي يعيشونها.

وقال السيد بلحوسين محمد لوأج أن هذه الأشغال التي تهدف إلى تحسين ظروف الإقامة و توفير للطلبة الإطار اللازم لتكريس وقتهم لدراستهم، قد وصلت نسبة تقدم تناهز "99 بالمائة و سيتم استلامها قريبا، كما تم تجديد التدفئة، حيث تم وضع هذه الأجهزة على مستوى كل الغرف، كما سيتم توفير المياه الساخنة من أجل الاستحمام "، أكد المسؤول.

و في إطار برنامج إعادة التأهيل الذي شمل 10 إقامات جامعية فقد تم القيام بأشغال ترميم للمطاعم والمرافق الصحية، وشبكات التموين بالمياه الصالحة و الصرف الصحي وفق ما أشار إليه.

يذكر أن طلبة إقامة حسناوة 1 قد خرجوا إلى الشارع مساء أمس الأحد لطلب تحسين ظروف سكنهم داخل الإقامة حيث أراد المتظاهرون القيام بمسيرة ليلية، غير أن قوات الشرطة احتوت الوضع بسرعة.