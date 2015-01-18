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"تسليم الشطر الأول من توسعة ترامواي قسنطينة خلال 2018"

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 18:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
مشروع تراموي قسنطينة مشروع تراموي قسنطينة
صورة وأج

قسنطينة- صرح وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان، يوم الاثنين بقسنطينة أنه سيتم "خلال سنة 2018" تسليم الشطر الأول من ورشة توسعة خط الترامواي بين حي زواغي سليمان و مدخل مدينة علي منجلي على امتداد 6 كلم.

و لدى معاينته ورشة توسعة الترامواي عند مدخل مدينة علي منجلي حث الوزير مسؤولي مؤسسة "كوسيدار" التي تقوم بأشغال إنجاز المشروع على تدعيم الورشة "بالوسائل المادية و البشرية من أجل احترام الآجال المتفق عليها"، مشيرا إلى أنه سيتم "في وقت لاحق" تسليم الشطر الثاني لهذا المشروع الممتد إلى غاية جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2) على مسافة 4 كلم.

و بعد أن أبرز أهمية هذا المشروع في تحسين حركية المواطنين و تخفيف الضغط على مدينتي قسنطينة و علي منجلي، أعلن السيد زعلان أنه سيتم عقد "لقاءات دورية" مع مسؤولي "كوسيدار" من أجل "العمل على تقدم الورشة و رفع جميع التحفظات".

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و كان وزير الأشغال العمومية و النقل قد استهل زيارته إلى قسنطينة من خلال معاينة ورشة برج المراقبة بمطار محمد بوضياف الدولي و التي تقدمت أشغالها بنسبة 68 بالمائة حسب الشروح المقدمة.

و بعين المكان أعطى الوزير تعليمات لمسؤولي الورشة من أجل العمل على تسليم المشروع "بحلول سبتمبر 2018"، مذكرا أنه يجري حاليا إنجاز 5 أبراج مراقبة على المستوى الوطني.

كما أشرف السيد زعلان على تدشين الطريق المزدوج من شطر الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قسنطينة و قالمة و يربط الشطر الذي تم تدشينه على مسافة 25 كلم بلدية الخروب بعين عبيد و يضم 4 منشآت فنية من بينها نفقين أرضيين اثنين ، وفق الشروح المقدمة للوزير.

و سيواصل وزير الأشغال العمومية و النقل زيارته بالإشراف على دخول حيز الاستغلال نفق الكنتور من الطريق السيار شرق-غرب انطلاقا من بلدية زيغود يوسف عند الحدود الإدارية بين ولايتي قسنطينة و سكيكدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
"تسليم الشطر الأول من توسعة ترامواي قسنطينة خلال 2018"
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 18:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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