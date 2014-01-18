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شرطة العمران و البيئة: إزالة 26 مفرغة عشوائية عبر ولاية الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 18:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
شرطة العمران و البيئة: إزالة 26 مفرغة عشوائية عبر ولاية الجزائر

الجزائر- تم إزالة 26 مفرغة غير شرعية مقابل تسجيل 119 إنجاز بناء غير مرخص خلال شهر ديسمبر 2017  بولاية الجزائر، حسبما أكدته اليوم الأحد مصالح أمن الولاية في بيانها.

وأوضح البيان أن فرقة شرطة العمران و حماية البيئة لأمن ولاية الجزائر، توصلت خلال الشهر المنصرم من السنة المنقضية، من إزالة 26 موقعا و مفرغة غير شرعية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ناهيك عن تدخلات متعلقة بإلقاء القاذورات و شتى أنواع الفضلات من مياه قذرة أو مواد أخرى في الطريق العمومي، وما قد يسبب ذلك من وقوع حوادث و أضرار صحية.

و أضاف أن المصالح المعنية في إطار مراقبتها لتسيير النفايات و مراقبة إزالتها، أحصت في نفس الفترة 244 تدخل تمحور حول رمي و إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر و المناجم و أشغال الهدم و البناء و الترميم، كما تسببت بعض الحالات (14 حالة) في إعاقة سير المرور و جعل الممرات غير آمنة على الأشخاص.

و فيما يخص البناء فقد سجلت شرطة العمران 119 تدخل في مواقع بناء دون رخصة و 3 تدخلات أخرى حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، ناهيك عن تدخلات أخرى (23 تدخلا)  تخص النشاط التجاري غير الشرعي وفي الطريق العامي وفق المصدر.

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و أكد البيان أن ذات المصالح المهتمة بالنظافة و الصحة العمومية، تدخلت لأربعة مرات بسبب إقدام بعض المواطنين على رمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني و عدم اتلافها عن طريق الدفن أو الترميد، أما في جانب المساحات الخضراء فقد تدخلت شرطة العمران أربعة مرات لوضع حد للتجاوزات على حساب المساحات الخضراء من رمي للنفايات و عدم احترام الأماكن المخصصة لذلك.

من جهة أخرى، تحدث بيان ثان لأمن ولاية الجزائر، عن النشاط الانساني و التضامني لخلايا الإصغاء و النشاط الوقائي بمعية مكاتب النشاط الاجتماعي، بتنيظم خرجات ليلية عير قطاع الاختصاص، و تقديم وجبات ساخنة لفائدة المعوزين و أشخاص بدون مأوىي على غرار سيدي امحمد و الدرارية و الشراقة و الرويبة، حيث عرفت العملية مشاركة أطباء من مصلحة الإسعاف الاجتماعي مع تحويل البعض منهم إلى مراكز الإيواء على غرار مركز الإيواء للنساء بالرغاية شاطئ.

كلـمات مفتـاحيــة :
شرطة العمران و البيئة: إزالة 26 مفرغة عشوائية عبر ولاية الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 18:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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