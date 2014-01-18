شرطة العمران و البيئة: إزالة 26 مفرغة عشوائية عبر ولاية الجزائر

وأوضح البيان أن فرقة شرطة العمران و حماية البيئة لأمن ولاية الجزائر، توصلت خلال الشهر المنصرم من السنة المنقضية، من إزالة 26 موقعا و مفرغة غير شرعية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ناهيك عن تدخلات متعلقة بإلقاء القاذورات و شتى أنواع الفضلات من مياه قذرة أو مواد أخرى في الطريق العمومي، وما قد يسبب ذلك من وقوع حوادث و أضرار صحية.
و أضاف أن المصالح المعنية في إطار مراقبتها لتسيير النفايات و مراقبة إزالتها، أحصت في نفس الفترة 244 تدخل تمحور حول رمي و إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر و المناجم و أشغال الهدم و البناء و الترميم، كما تسببت بعض الحالات (14 حالة) في إعاقة سير المرور و جعل الممرات غير آمنة على الأشخاص.
و فيما يخص البناء فقد سجلت شرطة العمران 119 تدخل في مواقع بناء دون رخصة و 3 تدخلات أخرى حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، ناهيك عن تدخلات أخرى (23 تدخلا) تخص النشاط التجاري غير الشرعي وفي الطريق العامي وفق المصدر.
اقرأ أيضا: القضايا البيئية مهمة لتوفير إطار معيشي لائق للمواطن
و أكد البيان أن ذات المصالح المهتمة بالنظافة و الصحة العمومية، تدخلت لأربعة مرات بسبب إقدام بعض المواطنين على رمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني و عدم اتلافها عن طريق الدفن أو الترميد، أما في جانب المساحات الخضراء فقد تدخلت شرطة العمران أربعة مرات لوضع حد للتجاوزات على حساب المساحات الخضراء من رمي للنفايات و عدم احترام الأماكن المخصصة لذلك.
من جهة أخرى، تحدث بيان ثان لأمن ولاية الجزائر، عن النشاط الانساني و التضامني لخلايا الإصغاء و النشاط الوقائي بمعية مكاتب النشاط الاجتماعي، بتنيظم خرجات ليلية عير قطاع الاختصاص، و تقديم وجبات ساخنة لفائدة المعوزين و أشخاص بدون مأوىي على غرار سيدي امحمد و الدرارية و الشراقة و الرويبة، حيث عرفت العملية مشاركة أطباء من مصلحة الإسعاف الاجتماعي مع تحويل البعض منهم إلى مراكز الإيواء على غرار مركز الإيواء للنساء بالرغاية شاطئ.